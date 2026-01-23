Vittoria, finisce la fuga del ricercato: arrestato 56enne, deve scontare oltre un anno

Vittoria, 23 Gennaio 2026 – Si era reso irreperibile poco prima dello scorso Natale, ma la sua fuga si è conclusa nelle scorse ore. Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, insieme ai colleghi del Commissariato di P.S. di Vittoria, hanno tratto in arresto un pregiudicato di 56 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

L’uomo era attivamente ricercato per sottrarsi alla giustizia. Grazie a un’attenta attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a risalire al suo nascondiglio: un’abitazione situata nel pieno centro abitato di Vittoria.

Dopo aver monitorato l’edificio con un mirato servizio di appostamento, gli operatori hanno fatto irruzione nell’appartamento, bloccando il cinquantaseienne prima che potesse tentare una nuova fuga. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva a un anno e tre mesi di reclusione. I reati contestati riguardano minacce aggravate e diffamazione aggravata

Vittima dei reati è un noto direttore di una testata giornalistica, preso di mira dall’uomo attraverso il social network Facebook. Secondo quanto accertato, il 56enne aveva inviato numerosi messaggi dal contenuto gravemente minaccioso e diffamatorio all’indirizzo del giornalista, motivo per cui è intervenuta la condanna ora diventata esecutiva.

