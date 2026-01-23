Il Comune di Vittoria al fianco dei Caregiver: “Le loro istanze meritano ascolto”

Vittoria, 23 gennaio 2026 – In relazione alla mobilitazione da parte dei caregiver, che in questi giorni stanno protestando per esprimere le proprie preoccupazioni sul Disegno di Legge attualmente in discussione, si ritiene doveroso richiamare l’attenzione sul valore e sulla delicatezza del ruolo che essi svolgono quotidianamente. Le proteste nascono dal timore che alcune disposizioni possano incidere in modo significativo sul loro lavoro, sulla qualità dei servizi offerti e, soprattutto, sul pieno riconoscimento della loro funzione all’interno della comunità. Molti di loro chiedono che il DDL venga approfondito ulteriormente, affinché le norme previste tengano conto della complessità delle loro funzioni, delle responsabilità che portano sulle spalle e delle condizioni reali in cui operano. La loro voce non nasce da contrapposizione, ma dal desiderio di essere ascoltati e coinvolti in un processo che li riguarda direttamente. A prendere posizione sulla delicata questione l’assessore ai Servizi Sociali Francesca Corbino e il Sindaco Francesco Aiello: “Esprimiamo piena vicinanza ai Cargevir in questo momento delicato. Le loro istanze meritano attenzione, rispetto e un dialogo aperto. Comprendiamo la fatica, l’incertezza e l’impegno che li accompagnano, e riconosciamo il valore del loro contributo alla vita sociale e civile. Allo stesso tempo, confidiamo che il confronto con le istituzioni possa proseguire in un clima costruttivo. Il Governo, impegnato nel difficile compito di bilanciare esigenze diverse, può trovare in questo dialogo un’occasione preziosa per migliorare il testo e garantire che le norme rispondano davvero ai bisogni del settore”.

Nel sottolineare l’attenzione costante dell’Amministrazione comunale verso il tema e la vicinanza a chi ogni giorno opera in condizioni spesso difficili, l’Assessore Francesca Corbino, sulla protesta aggiunge: “Seguo con grande attenzione e sensibilità le istanze dei Cargevir. Le loro richieste non sono un atto di contrapposizione, ma un appello alla responsabilità collettiva. Chiedono di essere riconosciuti, ascoltati e messi nelle condizioni di continuare a svolgere il loro ruolo con dignità e sicurezza. Come amministrazione, siamo al loro fianco e ci impegniamo a favorire ogni percorso di confronto che possa portare a un miglioramento del DDL”.

Anche il Sindaco Aiello richiama l’attenzione sull’importanza del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise. “In qualità di Sindaco, sento il dovere di esprimere vicinanza ai Cargevir che stanno protestando in queste ore. Le loro preoccupazioni sono legittime e meritano ascolto. Il nostro territorio conosce bene il valore del loro lavoro e l’impatto positivo che hanno sulla vita delle persone. Confido che il dialogo con il Governo possa proseguire con serenità e spirito costruttivo, affinché si possa giungere a soluzioni equilibrate e condivise”.

