Comiso. Attribuita ulteriore delega inerente le politiche per la Terza Età, all’assessore Salvatore Romano

Comiso, 23 gennaio 2026 – È stata attribuita un’ulteriore delega inerente le politiche per la Terza Età all’assessore Salvatore Romano

“Uno dei primi punti nell’ agenda dell’assessore Romano, già assessore ai Servizi Sociali, – dichiara il sindaco Maria Rita Schembari – è l’invito a tutte le associazioni datoriali, agli enti del terzo settore che hanno al proprio interno una sezione per anziani, per pensionati oppure si dedicano a tematiche relative alla terza età per istituire un tavolo tecnico che possa portare avanti le istanze di questa parte importante della città di Comiso che, attraverso questo tavolo tecnico, potrà fare sentire la propria voce, in termini di iniziative o anche di esigenze”.

“Mi onora questa ultriore delega – aggiunge Salvatore Romano – prima di tutto per la fiducia che il sindaco ha riposto in me e nel lavoro svolto in questi anni, e poi perchè gli anziani sono una risorsa di cui possiamo fare tesoro e quindi, rendere parte attiva della nostra grande comunità”.

