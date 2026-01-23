  • 23 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 23 Gennaio 2026 -
Comiso | Politica

Comiso. Attribuita ulteriore delega inerente le politiche per la Terza Età, all’assessore Salvatore Romano

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 23 gennaio 2026 – È stata attribuita un’ulteriore delega inerente le politiche per la Terza Età all’assessore Salvatore Romano

“Uno dei primi punti nell’ agenda dell’assessore Romano, già assessore ai Servizi Sociali, – dichiara il sindaco Maria Rita Schembari – è l’invito a tutte le associazioni datoriali, agli enti del terzo settore che hanno al proprio interno una sezione per anziani, per pensionati oppure si dedicano a tematiche relative alla terza età per istituire un tavolo tecnico che possa portare avanti le istanze di questa parte importante della città di Comiso che, attraverso questo tavolo tecnico, potrà fare sentire la propria voce, in termini di iniziative o anche di esigenze”.
“Mi onora questa ultriore delega – aggiunge Salvatore Romano – prima di tutto per la fiducia che il sindaco ha riposto in me e nel lavoro svolto in questi anni, e poi perchè gli anziani sono una risorsa di cui possiamo fare tesoro e quindi, rendere parte attiva della nostra grande comunità”.

© Riproduzione riservata
589407

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube