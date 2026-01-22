  • 23 Gennaio 2026 -
Scomparso da ore il modicano Giovanni Blanco. In corso le ricerche

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 22 Gennaio 2026 – Da mercoledì non si hanno notizie del modicano Giovanni Blanco, 56 anni. La denuncia è stata presentata dai familiari ai carabinieri. La prefettura ha avviato il piano di ricerche.

