Scomparso da ore il modicano Giovanni Blanco. In corso le ricerche

Saro Cannizzaro

MODICA, 22 Gennaio 2026 – Da mercoledì non si hanno notizie del modicano Giovanni Blanco, 56 anni. La denuncia è stata presentata dai familiari ai carabinieri. La prefettura ha avviato il piano di ricerche.

