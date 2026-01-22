  • 22 Gennaio 2026 -
Cronaca | Scoglitti

Scoglitti, carcassa di bovino albanese spiaggiata a Sabbie d’Oro: allarme sanitario

SCOGLITTI, 22 Gennaio 2026 -Macabra scoperta nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, lungo il litorale di Scoglitti. Sulla battigia della spiaggia in Contrada Sabbie d’Oro, è stata rinvenuta la carcassa di un bovino di razza albanese in avanzato stato di decomposizione.
L’ipotesi: Abbandono in mare
Secondo le prime ricostruzioni, l’animale potrebbe essere morto durante il trasporto su una delle tante “navi stalla” che solcano abitualmente il Canale di Sicilia. È probabile che la carcassa sia stata abbandonata in mare aperto da un’imbarcazione in transito e che le correnti dei giorni scorsi l’abbiano poi trascinata fino a riva.
Intervento delle autorità
La situazione rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica, data la forte putrefazione del corpo dell’animale. Sul posto è atteso l’intervento coordinato delle autorità competenti per gestire l’emergenza.
Si attende ora l’arrivo dei mezzi speciali per la rimozione e lo smaltimento della carcassa, operazione che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile per evitare esalazioni e contaminazioni del tratto sabbioso, molto frequentato dai cittadini anche nel periodo invernale.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
