Prospetto informativo disabili, l’Ebt Ragusa chiarisce le modalità di invio

Ragusa, 22 gennaio 2026 – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto che il prospetto informativo disabili deve essere inviato in via telematica, secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale del 2 novembre 2010, entro il 31 gennaio 2026. Il prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare alle Province/Città Metropolitana competente, indicando la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette.

“Il prospetto – chiarisce il presidente dell’Ebt Ragusa, Gregorio Lenzo, a nome del consiglio direttivo – non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”. La sanzione amministrativa in caso di ritardato/mancato invio del prospetto informativo disabili, di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge n. 68/99, è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. Ulteriori informazioni alla sede Ebt Ragusa di via Roma 212, telefono 0932.622522.

