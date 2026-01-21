  • 21 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Gennaio 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo. Danni ingenti causati dal Ciclone “Henry”

Il Sindaco Roberto Ammatuna. Domani sarà approvata il Giunta la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità.
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 21 gennaio 2026 – Sono iniziati questa mattina i sopralluoghi dei tecnici per la quantificazione dei danni provocati dal “Ciclone Harry” che nelle giornate del 19/20 gennaio ha flagellato la Sicilia orientale. I danni nella città di Pozzallo sono ingenti, trattandosi dell’unico Comune costiero della Provincia di Ragusa. Si è iniziato con i sopralluoghi negli edifici scolastici, negli edifici pubblici, nel litorale, per continuare poi alla verifica delle condizioni delle strade, degli impianti tecnologici e delle strutture sportive, al fine di richiedere alla Regione la dichiarazione dello stato di calamità.
Si spera in una pronta risposta e ad un sostegno economico da parte dello Stato e della Regione, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna. Lascia molto perplessi l’assoluta assenza di attenzione, in questi due difficilissimi giorni, da parte delle Autorità e della Politica Nazionale sul fenomeno che ha colpito così duramente la Sicilia Orientale. Al Governo della Regione, conclude Ammatuna, si chiede un pronto intervento di sostegno per quelle realtà, come Pozzallo, così duramente colpiti dall’evento meteorologico avverso.

© Riproduzione riservata
589099

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube