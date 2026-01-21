Aeroporto Comiso. In vendita i biglietti per le nuove rotte nazionali su Torino, Pisa e Bologna

Comiso, 21 gennaio 2026 – SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, comunica l’attivazione di tre nuove rotte nazionali da e per l’Aeroporto “Pio La Torre” di Comiso operate da Aeroitalia e non rientranti nel regime di continuità territoriale. Le nuove tratte collegheranno lo scalo ibleo con Torino, Pisa e Bologna rispondendo a una domanda di mobilità particolarmente sentita, soprattutto da parte di studenti universitari e lavoratori diretti verso le principali città del Centro-Nord Italia.

Nel dettaglio, il collegamento con Torino sarà operato con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, a partire dal 30 marzo. La rotta su Pisa sarà invece attiva dal 29 marzo con voli programmati il giovedì e la domenica mentre Bologna sarà collegata a Comiso, sempre dal 30 marzo, con due frequenze settimanali previste il lunedì e il venerdì.

L’attivazione delle tre nuove rotte conferma il rafforzamento del ruolo strategico dell’aeroporto di Comiso e la sinergia con Aeroitalia per lo sviluppo dello scalo “Pio La Torre”, anche alla luce dei buoni risultati registrati in termini di traffico passeggeri sulle rotte già attive in regime di continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate.

“L’avvio di queste nuove rotte nazionali rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di rilancio e consolidamento dell’aeroporto di Comiso”, dichiarano Anna Quattrone, presidente di SAC e Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC. “Si tratta di collegamenti fortemente richiesti dal territorio, che rafforzano l’accessibilità dello scalo e rispondono alle esigenze di mobilità della nostra comunità, confermando la centralità del “Pio La Torre” nel sistema aeroportuale siciliano”.

