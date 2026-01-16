  • 16 Gennaio 2026 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo, i Lions alla mensa della Chiesa di Santa Maria della Fiducia

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 16 gennaio 2026 – In occasione della Settimana Internazionale contro la Fame, iniziativa globale promossa da Lions International per sensibilizzare le comunità sul tema dell’insicurezza alimentare, il Lions Club Modica ha realizzato il service solidale “Aggiungi un posto a tavola”, un gesto concreto di vicinanza rivolto a persone e famiglie in stato di bisogno.

L’iniziativa si è svolta presso la mensa della parrocchia Santa Maria della Fiducia di Pozzallo, dove i soci del Club, guidati dalla presidente Sonia Calabrese, hanno cucinato e servito pasti caldi per cinquanta persone, collaborando con i volontari della comunità parrocchiale. Un impegno condiviso che ha trasformato una semplice domenica in un momento di solidarietà autentica e tangibile. Il parroco Paolo Catinello ha accolto i soci Lions, sottolineando l’importanza di unire le forze per sostenere chi vive condizioni di fragilità economica e sociale. L’incontro non si è limitato alla distribuzione dei pasti: i volontari hanno offerto ascolto, dialogo, sorrisi e gesti di umanità, elementi fondamentali per restituire dignità e calore a chi affronta situazioni difficili. Il service “Aggiungi un posto a tavola” rappresenta uno dei progetti attraverso cui il Lions Club Modica rinnova il proprio impegno verso la comunità, in linea con la missione internazionale dell’associazione: servire con dedizione, promuovere la solidarietà e contribuire al benessere delle persone più vulnerabili. La presidente Sonia Calabrese ha espresso gratitudine verso tutti i soci e i volontari che hanno reso possibile l’iniziativa, ricordando che “ogni gesto di attenzione, anche il più semplice, può diventare un segno concreto di speranza per chi si trova in difficoltà”. Il Lions Club Modica continuerà nelle prossime settimane le attività di servizio previste dal programma annuale, con particolare attenzione ai temi della solidarietà, della salute e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

© Riproduzione riservata
588558

