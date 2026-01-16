  • 16 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sindacale

Confimprese Ragusa sui dehors: “Manca progetto condiviso con le associazioni di categoria”

Ragusa, 16 gennaio 2026 – Stop all’ampliamento dell’area esterna (i dehors) delle attività commerciali di piazza Pola, a Ibla, e piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa. Una delibera di giunta che impone delle regole legate al decoro urbano, alla sicurezza della circolazione e l’accessibilità degli spazi pubblici. Un documento che ha sollevato dubbi e perplessità degli operatori commerciali.

“Vogliamo semplicemente capire perché, ancora una volta, le organizzazioni di categoria non vengono tenute in debita considerazione sulle scelte di natura operativa -spiega il presidente provinciale di Confimprese, Pippo Occhipinti -l’atto deliberativo e’ assolutamente fuori luogo e discriminatorio nei confronti di tante attività commerciali che operano sia a Ragusa Ibla e a Marina. Su Piazza Duomo, ad esempio, non ci sono problematiche legate al decoro in un sito di particolare pregio artistico?”.
Una delibera, la 437 del 24 dicembre 2025, che fa riferimento al riconoscimento dell’ulteriore ampliamento del 50% della superficie di dehor già autorizzata rispetto alla superficie interna destinata alla somministrazione. Durante la pandemia di Covid-19, il Governo, ha introdotto con il Decreto Rilancio del maggio 2020, un regime semplificato per i dehors che prevedeva procedure facilitate e l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, per permettere a bar e ristoranti di continuare l’attività garantendo il distanziamento sociale.

“Serve un coinvolgimento reale e necessario del mondo associativo all’interno dei processi decisionali di questa città- aggiunge il presidente territoriale, Peppe Occhipinti-la delibera della giunta Cassi, fatta il 24 dicembre, senza alcuna concertazione, ha il sapore della beffa. Ciò non toglie che c’e’ la volontà, da parte nostra, di partecipare a un progetto complessivo di sistemazione degli spazi esterni condiviso con il Comune”.

