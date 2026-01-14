Modica è sempre più “Plastic Free”: la città conquista la seconda tartaruga

MODICA, 14 Gennaio 2026 – Modica si conferma un’eccellenza nella tutela dell’ambiente. Per il nuovo anno, Modica ha ottenuto nuovamente il riconoscimento Plastic Free, raggiungendo un traguardo ancora più significativo rispetto al passato: la conquista delle due tartarughe.

Se la partecipazione al circuito Plastic Free è ormai una costante, il passaggio a due tartarughe segna un netto miglioramento nelle politiche ecologiche cittadine. Questo simbolo non è un semplice dettaglio, ma certifica un livello superiore di attenzione verso la riduzione drastica della plastica monouso; l’ottimizzazione della qualità nella gestione dei rifiuti; l’efficacia delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini e il costante miglioramento del decoro urbano.

Il riconoscimento è il frutto del lavoro coordinato dell’Ufficio Ecologia, ma poggia le sue basi sulla risposta della comunità. I dati positivi della raccolta differenziata, diventata sempre più consapevole, testimoniano come la sostenibilità sia passata da slogan a impegno concreto per molti modicani.

“È il segno che Modica non si limita a partecipare, ma migliora. Questo riconoscimento riguarda chiunque faccia scelte responsabili ogni giorno – dice l’assessore alle Politiche Sociali, Samuele Cannizzaro, evidenziando come il percorso di città virtuosa sia un “passo in più fatto insieme”.

Con questo riconoscimento, Modica rafforza la sua posizione nella lotta all’inquinamento da plastica nel Sud Italia, confermandosi come modello di gestione per il territorio. L’obiettivo per il prossimo futuro resta quello di incrementare ulteriormente le azioni di bonifica e riduzione dei rifiuti per proteggere il patrimonio naturale della città.

Assessore, la seconda tartaruga è un grande traguardo. Qual è stato il fattore decisivo per questo scatto di crescita? “Il fattore chiave è stata la consapevolezza dei cittadini. Non ci siamo fermati alla semplice gestione dei rifiuti, ma abbiamo investito in educazione ambientale. La seconda tartaruga premia la qualità del nostro sistema: meno plastica dispersa e una differenziata che ormai è un’abitudine consolidata e non più un obbligo percepito come un peso.”

Quali sono i prossimi passi per mantenere (e magari superare) questo livello? “La sfida ora è la capillarità. Vogliamo potenziare i centri di raccolta e aumentare i controlli sul territorio per eliminare definitivamente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Inoltre, lavoreremo per rendere gli eventi pubblici in città totalmente ‘impact zero’, eliminando ogni residuo di plastica monouso.”

Cosa si sente di dire ai cittadini modicani oggi? “Voglio dire grazie. Ogni singola bottiglia di plastica risparmiata o correttamente differenziata ha contribuito a questo premio. La strada è quella giusta, ma non dobbiamo abbassare la guardia: l’ambiente non aspetta, e noi abbiamo il dovere di consegnare una Modica migliore alle future generazioni.”

