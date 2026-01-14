  • 14 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Gennaio 2026 -
Ecologia | Modica | Slider

Modica è sempre più “Plastic Free”: la città conquista la seconda tartaruga

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 14 Gennaio 2026  – Modica si conferma un’eccellenza nella tutela dell’ambiente. Per il nuovo anno, Modica ha ottenuto nuovamente il riconoscimento Plastic Free, raggiungendo un traguardo ancora più significativo rispetto al passato: la conquista delle due tartarughe.

Se la partecipazione al circuito Plastic Free è ormai una costante, il passaggio a due tartarughe segna un netto miglioramento nelle politiche ecologiche cittadine. Questo simbolo non è un semplice dettaglio, ma certifica un livello superiore di attenzione verso la riduzione drastica della plastica monouso; l’ottimizzazione della qualità nella gestione dei rifiuti; l’efficacia delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini e il costante miglioramento del decoro urbano.

Il riconoscimento è il frutto del lavoro coordinato dell’Ufficio Ecologia, ma poggia le sue basi sulla risposta della comunità. I dati positivi della raccolta differenziata, diventata sempre più consapevole, testimoniano come la sostenibilità sia passata da slogan a impegno concreto per molti modicani.

“È il segno che Modica non si limita a partecipare, ma migliora. Questo riconoscimento riguarda chiunque faccia scelte responsabili ogni giorno – dice l’assessore alle Politiche Sociali, Samuele Cannizzaro,  evidenziando come il percorso di città virtuosa sia un “passo in più fatto insieme”.

Con questo riconoscimento, Modica rafforza la sua posizione nella lotta all’inquinamento da plastica nel Sud Italia, confermandosi come modello di gestione per il territorio. L’obiettivo per il prossimo futuro resta quello di incrementare ulteriormente le azioni di bonifica e riduzione dei rifiuti per proteggere il patrimonio naturale della città.

Assessore, la seconda tartaruga è un grande traguardo. Qual è stato il fattore decisivo per questo scatto di crescita? “Il fattore chiave è stata la consapevolezza dei cittadini. Non ci siamo fermati alla semplice gestione dei rifiuti, ma abbiamo investito in educazione ambientale. La seconda tartaruga premia la qualità del nostro sistema: meno plastica dispersa e una differenziata che ormai è un’abitudine consolidata e non più un obbligo percepito come un peso.”

Quali sono i prossimi passi per mantenere (e magari superare) questo livello?  “La sfida ora è la capillarità. Vogliamo potenziare i centri di raccolta e aumentare i controlli sul territorio per eliminare definitivamente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Inoltre, lavoreremo per rendere gli eventi pubblici in città totalmente ‘impact zero’, eliminando ogni residuo di plastica monouso.”

Cosa si sente di dire ai cittadini modicani oggi?  “Voglio dire grazie. Ogni singola bottiglia di plastica risparmiata o correttamente differenziata ha contribuito a questo premio. La strada è quella giusta, ma non dobbiamo abbassare la guardia: l’ambiente non aspetta, e noi abbiamo il dovere di consegnare una Modica migliore alle future generazioni.”

© Riproduzione riservata
588466

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube