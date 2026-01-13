  • 13 Gennaio 2026 -
Politica | Pozzallo

Sallemi (FdI): Incontro al Ministero delle Infrastrutture sul futuro del porto di Pozzallo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 13 gennaio 2026 – Si è tenuto oggi, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un incontro operativo su iniziativa del Senatore Salvo Sallemi, tra il Vice Ministro Edoardo Rixi e il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

Il vertice, sollecitato dall’Amministrazione comunale di Pozzallo e fatto proprio dal Senatore Sallemi, che è stato promotore e ponte tra il territorio e il Ministero, ha avuto al centro il futuro strategico del porto di Pozzallo.

Nel corso del confronto è stata ribadita, nello specifico, la volontà del Comune di Pozzallo di avere un ruolo attivo e di rappresentanza nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale, considerato strumento fondamentale per tutelare e valorizzare le esigenze della comunità locale e delle imprese del territorio in un’ottica di sviluppo.

Al termine della riunione, sulla base delle indicazioni ministeriali e nel solco della normativa vigente, si è convenuta la presentazione di un emendamento legislativo specifico alla legge 84 del 1994. L’emendamento, che sarà redatto in stretta collaborazione tra il Senatore Sallemi e il Sindaco Ammatuna, avrà l’obiettivo di estendere e rafforzare la rappresentanza nel Comitato di Gestione, garantendo così una piena considerazione delle istanze della realtà portuale pozzallese.

L’emendamento sarà poi portato all’esame della competente Commissione parlamentare.

“Esprimo grande soddisfazione per questo primo, importante passo avanti”, ha dichiarato il Senatore Salvo Sallemi.

“Rispondiamo concretamente alle sollecitazioni del Sindaco e della città di Pozzallo, portando le loro necessità direttamente al tavolo ministeriale. Stiamo parlando di una infrastruttura nodale per il sud est siciliano e Lavoreremo ora alla stesura di uno strumento normativo efficace che riconosca al porto di Pozzallo e al territorio il ruolo che merita, in un’ottica di sviluppo e sinergia con tutte le istituzioni”.

© Riproduzione riservata
588399

