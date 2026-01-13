  • 13 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Gennaio 2026 -
Comiso | Cronaca giudiziaria | News in primo piano

Comiso, aggredì vigile all’aeroporto: condannato a un anno e sei mesi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 13 Gennaio 2026 – Un uomo di 59 anni, originario di Comiso, è stato condannato dal Tribunale di Ragusa per i gravi fatti avvenuti nel 2021 nei pressi dell’aeroporto “Pio La Torre”. La sentenza, emessa dal giudice monocratico Giovanni La Terra, chiude il primo grado di un processo che vedeva l’imputato accusato di resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie aggravate.

L’episodio risale a tre anni fa, quando l’uomo era stato sorpreso a sostare con la propria auto in un’area rigorosamente riservata agli autobus. Un commissario della Polizia Locale, in servizio di vigilanza presso lo scalo cittadino, lo aveva invitato a spostare il veicolo negli stalli corretti (quelli dedicati al noleggio con conducente).

Al rifiuto dell’uomo, la situazione è degenerata rapidamente. Alla richiesta dei documenti per la contestazione della sanzione amministrativa, il 59enne ha reagito prima con pesanti minacce di morte e successivamente passando alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro il pubblico ufficiale.

Le conseguenze per l’agente sono state serie. A causa dell’aggressione, il commissario ha riportato. La frattura di due costole (trauma contusivo all’emitorace sinistro). Una prognosi iniziale di 20 giorni.

Nonostante la difesa sostenuta dall’avvocato Stefania Tuvè, il giudice ha ritenuto provata la colpevolezza dell’imputato. Oltre alla pena detentiva di un anno e sei mesi, il tribunale ha stabilito un risarcimento di 4.000 euro in favore della vittima, costituitasi parte civile con l’assistenza dell’avvocato Massimo Garofalo. L’imputato è stato, inoltre,  condannato al pagamento delle spese legali e processuali.

 

© Riproduzione riservata
588366

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube