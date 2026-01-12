Scuola, al via a Chiaramonte il servizio socio-psico-pedagogico: supporto a studenti e famiglie

CHIARAMONTE GULFI, 12 gennaio 2026 – Un nuovo e importante tassello nel sistema di welfare scolastico cittadino. Il Comune di Chiaramonte ha ufficializzato l’avvio del Servizio Socio-Psico-Pedagogico destinato a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio. La gestione del progetto è stata affidata alla Cooperativa Sociale DAFNE, realtà esperta nel settore.

Il servizio nasce con l’obiettivo di mettere al centro il benessere degli alunni, non solo sotto il profilo educativo, ma anche emotivo e relazionale. Grazie alla presenza di un’équipe multidisciplinare — composta da psicologi, pedagogisti e assistenti sociali — la scuola diventa un luogo ancora più protetto e attento alle dinamiche di crescita dei ragazzi.

L’équipe lavorerà in stretta sinergia con i dirigenti scolastici e il corpo docente per raggiungere obiettivi mirati: creare contesti educativi dove ogni studente possa sentirsi accolto, offrendo sportelli di ascolto dedicati anche a famiglie e insegnanti, intervenire tempestivamente su difficoltà relazionali, comportamentali o educative che potrebbero ostacolare il percorso scolastico e rafforzare il legame tra le istituzioni, la famiglia e i professionisti, valorizzando un approccio comunitario all’educazione.

“Non si tratta di un servizio rivolto esclusivamente agli studenti: il progetto prevede un supporto qualificato anche per le famiglie, spesso chiamate ad affrontare sfide educative complesse, e per il personale scolastico, che potrà contare sulla consulenza degli esperti della Cooperativa DAFNE per gestire dinamiche di gruppo o casi specifici all’interno delle classi – spiega il sindaco, Mario Cutello.

L’Amministrazione comunale sottolinea come l’attivazione di questo servizio rappresenti un impegno concreto per garantire una crescita sana e consapevole alle nuove generazioni, investendo in professionalità capaci di accompagnare gli studenti nel loro sviluppo quotidiano.

Salva