Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, paura sulla via Sant’Antonio Margi: minicar si ribalta, due feriti

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 12 Gennaio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore a Modica, precisamente lungo la via Sant’Antonio Margi. Una minicar, con a bordo due minorenni, si è ribaltata dopo una manovra d’emergenza, finendo la sua corsa fuori controllo.
Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, l’incidente sarebbe stato causato da una mancata precedenza. Un’autovettura, proveniente da una strada secondaria, si sarebbe immessa sulla carreggiata principale proprio mentre sopraggiungeva la minicar.
La giovane conducente del quadriciclo, nel tentativo disperato di evitare l’impatto, avrebbe perso il controllo del mezzo. La minicar ha prima urtato violentemente contro un muro laterale per poi ribaltarsi al centro della carreggiata. Nonostante il coinvolgimento nelle fasi iniziali, pare che tra i due veicoli non vi sia stato un contatto diretto, tuttavia, il conducente dell’auto pirata si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
I soccorsi
Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul luogo del sinistro sono intervenuti l’Ambulanza del 118 per le prime cure e il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso, i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante e la Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione del traffico.
I due minorenni che occupavano l’abitacolo hanno riportato diverse ferite e sono stati trasferiti presso l’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” di Modica per accertamenti.

