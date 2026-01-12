  • 12 Gennaio 2026 -
News in primo piano | Sindacale

Il modicano Orazio Ruscica riconfermato Presidente Nazionale della Federazione Gilda-Unams

Continuità e fiducia per la Federazione Gilda Unams: confermato anche Carlo Vito Castellana come Coordinatore
Tempo di lettura: 2 minuti

ROMA, 12 Gennaio 2026 – La FGU (Federazione Gilda Unams) sceglie la strada della continuità e della competenza. Il modicano Orazio Ruscica è stato riconfermato alla Presidenza Nazionale della Federazione, un risultato che premia anni di impegno sindacale spesi al servizio del mondo della scuola.

La decisione dell’assemblea rappresenta un chiaro segnale di apprezzamento per un percorso fondato sulla coerenza e sulla difesa concreta dei diritti dei lavoratori. Insieme a Ruscica, è stato riconfermato nel ruolo di Coordinatore Nazionale anche Carlo Vito Castellana, consolidando un binomio che ha saputo guidare la sigla sindacale con attivismo costante e risultati tangibili.

La leadership di Ruscica, che ricopre anche l’incarico di Segretario Nazionale dello Snadir (il sindacato degli insegnanti di religione), si è distinta per una visione inclusiva della valorizzazione professionale. La sua riconferma è vista come una garanzia per la  tutela dei diritti contrattuali e il miglioramento delle condizioni lavorative.

Per gli insegnanti di Religione Cattolica,  Ruscica è da anni un punto di riferimento fondamentale per la stabilizzazione e il riconoscimento del ruolo.

La riconferma di Castellana testimonia una visione condivisa e una strategia operativa che ha saputo rispondere con efficacia alle sfide del sistema scolastico italiano.

“Questa scelta dà continuità a un percorso di condivisione degli obiettivi,” commentano i vertici della Federazione. La fiducia rinnovata a Ruscica e Castellana sottolinea la volontà di proseguire nel solco di un sindacalismo autorevole, capace di interloquire con le istituzioni senza mai perdere di vista le necessità quotidiane di chi vive e lavora nella scuola.

Per il territorio modicano, la conferma di Ruscica ai vertici nazionali della FGU rappresenta un motivo di orgoglio e la riaffermazione di una leadership sindacale nata e cresciuta con una forte attenzione alla base e ai valori della professionalità docente.

© Riproduzione riservata
588308

