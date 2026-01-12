  • 12 Gennaio 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Giallo a Modica: 50enne in ospedale con il volto tumefatto. Dice di essere caduto, ma i medici non gli credono

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 12 Gennaio 2026 – – Un episodio dai contorni ancora poco chiari scuote la comunità di Modica. Nella mattinata di ieri, un uomo di 50 anni è giunto al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri in condizioni preoccupanti: presentava ecchimosi sparse su tutto il corpo e ferite al volto talmente gravi da renderlo, secondo le prime testimonianze, quasi irriconoscibile.
Il 50enne è stato soccorso e trasportato presso il nosocomio modicano dagli operatori del 118. Ai sanitari che lo hanno preso in cura, l’uomo avrebbe fornito una spiegazione immediata: le ferite sarebbero state causate da una accidentale caduta dalle scale.
La versione fornita dal paziente, tuttavia, ha destato immediati sospetti nel personale medico. La natura e la disposizione delle lesioni — giudicate incompatibili con una semplice caduta — hanno spinto i medici a non archiviare il caso come un banale incidente domestico. Sospettando una violenta aggressione o un possibile pestaggio, la direzione sanitaria ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.
Gli inquirenti hanno già avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ricovero. Al momento non viene esclusa alcuna pista: si scava nella vita privata dell’uomo per capire se possa essere rimasto vittima di una spedizione punitiva o di una lite finita nel sangue.
Gli investigatori stanno cercando di capire se l’uomo stia tacendo la verità per timore di ritorsioni.
Nelle prossime ore potrebbero essere ascoltati familiari e vicini di casa, mentre si attende l’esito dei rilievi medici più approfonditi per confermare la natura traumatica delle ferite.

© Riproduzione riservata
588234

