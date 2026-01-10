  • 10 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sport

Basket. La Virtus Ragusa chiude il girone d’andata contro Rende e col Teddy Bear Toss

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 10 gennaio 2026 – Ultimo appuntamento del girone d’andata per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che domenica, nel match valido per la 15.ma giornata del girone F di Serie B Interregionale, alle 18 torna davanti al proprio pubblico al PalaPadua di Ragusa per affrontare la Bim Bum Rende. La sfida rappresenta l’ultimo ostacolo sulla strada verso il titolo di campione d’inverno, obiettivo che la Virtus vuole centrare confermando il percorso di livello mostrato fin qui (10-3 il record).

Rende arriva a Ragusa con appena due vittorie all’attivo. L’ultimo stop è maturato al supplementare contro Corato, mentre l’ultima affermazione risale al 30 novembre, nel match contro Mola. Un ruolino di marcia che non deve però indurre a cali di tensione: dalla Virtus ci si attende infatti un livello di concentrazione superiore rispetto all’ultima trasferta, soprattutto sul piano difensivo, aspetto sul quale lo staff ha lavorato con attenzione nel corso della settimana.

Dal punto di vista individuale, il principale riferimento offensivo di Rende è Matteo Cagnacci, guardia classe 2000, con oltre 15 punti di media. Da tenere d’occhio anche Alessandro Dovera, altra guardia con punti nelle mani (15,9 di media), assente nell’ultima gara per influenza. Sotto canestro Yeyap garantisce presenza e solidità, viaggiando a 9 punti e 9 rimbalzi a partita. In regia il giovane Cavalieri, protagonista fin qui di un’ottima stagione.

Nel corso della gara spazio anche alla solidarietà con l’iniziativa Teddy Bear Toss, organizzata e sostenuta dall’associazione “Virtus nel cuore”. Tutti i peluche raccolti saranno donati a bambini meno fortunati, che potranno così ricevere un nuovo amico con cui giocare.

Gli arbitri dell’incontro saranno Luca Beccore di Messina e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto. La partita, che avrà inizio alle 18, sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.it al costo di 3 euro.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati

