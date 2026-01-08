  • 8 Gennaio 2026 -
Attualità | Modica | Slider

Un “Imprenditore Illuminato” finanzia il sogno di Ipso Facto: a Modica parte il progetto pilota “Noi che… impariamo”

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA , 08 Gennaio 2026– Tutto è iniziato con un click sui social durante l’estate del 2025. Un imprenditore del Nord, visitando i profili di Ipso Facto e dello Sportello antiviolenza “Fuori dall’Ombra”, decide di comporre quel numero di telefono. Quella che sembrava una semplice telefonata informativa si è trasformata, nel settembre successivo, in un incontro a Modica tra la Presidente dell’associazione, Teresa Floridia, e l’imprenditore Michele Pizzato, rappresentante legale della PF Allestimenti s.r.l. di Pordenone.

Alla domanda sui sogni nel cassetto dell’associazione, la Presidente Floridia ha tirato fuori l’ambizione più grande: un progetto educativo rivolto ai più piccoli, ideato per agire alle radici della violenza e del disagio relazionale. Un’idea coltivata da tempo insieme alle socie e all’amica insegnante Mirella Spadaro, ma rimasta ferma per le oggettive difficoltà economiche e attuative.

Davanti a questa visione, Michele Pizzato, definito un “imprenditore illuminato”, non ha esitato: “Scrivete il progetto, sono pronto a finanziarlo”.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’associazione e l’insegnante Spadaro, ha ricevuto l’immediato via libera della Dirigente Scolastica Grazia Basile. Gli obiettivi sono chiari e ambiziosi: correggere i modelli disfunzionali per favorire il dialogo non violento, educare i bambini a riconoscere il valore etico di ogni persona, aldilà delle divergenze di pensiero e insegnare il riconoscimento e la gestione delle proprie emozioni.

La sperimentazione partirà presso la succursale “Ciaceri Santa Marta” di Piano Ceci. La classe pilota vedrà coinvolti bambini di 3, 4 e 5 anni. Il percorso, dal titolo evocativo “Noi che….impariamo”, prevede dieci incontri di due ore ciascuno.

Il valore aggiunto del progetto risiede nel coinvolgimento totale della comunità educante: due incontri saranno infatti dedicati esclusivamente ai genitori. A guidare le attività, insieme alle maestre, saranno le operatrici dello sportello Silvana Tasca ed Enrichetta Guerrieri.

Il primo appuntamento ufficiale è fissato per il 12 gennaio 2026 alle ore 18:00, presso la sede di Piano Ceci, con il primo incontro tra esperti e genitori.

Essendo un progetto pilota, ogni fase verrà accuratamente documentata. L’obiettivo è quello di creare un modello educativo replicabile in altre scuole e realtà, dimostrando che, grazie alla sinergia tra volontariato, scuola e imprenditoria etica, è possibile costruire una società più umana partendo dai suoi cittadini più piccoli.

© Riproduzione riservata
1 commento su “Un “Imprenditore Illuminato” finanzia il sogno di Ipso Facto: a Modica parte il progetto pilota “Noi che… impariamo””

  1. Tonino Spinello

    Nella sostanza dev’essere sempre lo stato maestrina o associazioni private ad insegnare ai piccoli il senso di educazione invece dei genitori.
    Voi di “Noi che impariamo”, riuscirete a proteggere i bambini dal demenzialissimo woke, gender cisgender e altro?
    Saprete proteggerli dall’altro progetto che vuole introdurre lo stato maestrina nelle scuole tipo “educazione sessuale affettiva”?
    Le cose che paventate possono essere nobili, ma dovrebbero riguardare i grandi, i piccoli lasciateli giocare e sviluppare la loro conoscenza della vita nel mentre che giocano senza sobbarcarli di responsabilità che non hanno. Perchè siamo i grandi ad avergli creato questo mondo e non loro. Possibilmente insegnate ai giovani genitori di non mettere in mano ai loro bambini strumenti tecnologici a cominciare dal cellulare, perchè questo gli preclude la sua crescita intellettiva oltre l’inventiva che tutti i bambini hanno in dotazione fin dalla nascita.

