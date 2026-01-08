  • 8 Gennaio 2026 -
Attualità | Modica | News in primo piano

Il Comitato Pro tribunale incontra il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale per il futuro dell’immobile modicano

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 08 Gennaio 2026 – Si riaccende il dibattito sul futuro dell’ex Tribunale di Modica. Nella giornata di ieri, il Sindaco, Maria Monisteri, ha ospitato un vertice decisivo con i rappresentanti del “Comitato Pro Tribunale”, alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Minardo.

Al centro dell’incontro, la ferma risposta del Comitato alla richiesta avanzata il mese scorso dal Presidente del Tribunale di Ragusa, finalizzata a sollecitare l’uso dei locali di Modica per altri uffici istituzionali (Archivio Notarile, Agenzia delle Entrate, INPS e Condotta Agraria).

Il portavoce del Comitato, l’Avv. Enzo Galazzo, ha espresso forte stupore per l’iniziativa della massima autorità giudiziaria iblea, ribadendo la volontà già espressa dal Consiglio Comunale lo scorso 5 agosto 2025: sospendere ogni decisione su destinazioni diverse delle strutture giudiziarie sino a una determinazione definitiva.

Il progetto non è un semplice ripristino del passato, ma l’istituzione di un nuovo polo giudiziario d’area. Il nuovo circondario andrebbe a comprendere non solo i quattro comuni storici (Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica), ma si estenderebbe ai comuni del siracusano: Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Noto e Pachino.

Questa ipotesi, già condivisa dall’Assemblea Regionale Siciliana con legge/voto del marzo 2024, risponde ai criteri di revisione delle circoscrizioni giudiziarie promossi dal Sottosegretario Delmastro e dal Ministro Nordio.

“La partita si gioca adesso a Roma – rileva l’avvocato Galazzo -. Il 3 ottobre 2025, il Ministro della Giustizia Nordio ha presentato un disegno di legge (n. 2646) che delega il Governo a rivedere le circoscrizioni territoriali, tenendo conto dell’estensione geografica e del numero di abitanti. Preso atto della congruità di queste argomentazioni e dell’iter parlamentare in corso, il Sindaco Maria Monisteri ha assunto un impegno formale di sospendere ogni determinazione per destinazioni diverse della struttura fino al prossimo mese di marzo, termine entro il quale si ipotizza la discussione del disegno di legge in Parlamento. Una vittoria temporanea ma significativa per il Comitato, che vede salvaguardata l’integrità del Palazzo di Giustizia in attesa della riforma nazionale”.

© Riproduzione riservata
587878

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all'autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

