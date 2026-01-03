Scicli. Collina ferita, finanziamento di 175 mila euro concesso il 31 dicembre

Scicli, 03 gennaio 2026 – Porta la data fatidica del 31 dicembre l’ultimo finanziamento dell’anno percepito dall’amministrazione comunale di Scicli.

Si tratta della somma di 175 mila euro concessi dalla Protezione Civile regionale siciliana, diretta da Salvatore Cocina, alla giunta Marino per la realizzazione dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico Collina Ferita” e propedeutiche indagini preliminari, al fine di mitigare appunto il rischio idrogeologico.

La Collina Ferita, nota anche come Collina Imbastita, è un’area collinare (prevalentemente di argilla) che ha richiesto interventi di consolidamento e messa in sicurezza per problemi di stabilità nel corso degli ultimi due decenni.

Qui negli anni Settanta furono costruite delle lottizzazioni edilizie senza una preventiva opera di messa in sicurezza del nuovo abitato. Nel corso degli anni si sono succeduti vari interventi di consolidamento, cui se ne aggiunge ora un ultimo, di piccola entità, di certo non risolutivo ma propedeutico a un ulteriore, prossimo finanziamento. Stavolta il fronte che sarà messo in sicurezza è quello tra via Calabria e via Trinacria, come spiegano il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.

