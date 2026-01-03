  • 3 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Gennaio 2026 -
Politica | Scicli

Scicli. Collina ferita, finanziamento di 175 mila euro concesso il 31 dicembre

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 03 gennaio 2026 – Porta la data fatidica del 31 dicembre l’ultimo finanziamento dell’anno percepito dall’amministrazione comunale di Scicli.
Si tratta della somma di 175 mila euro concessi dalla Protezione Civile regionale siciliana, diretta da Salvatore Cocina, alla giunta Marino per la realizzazione dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico Collina Ferita” e propedeutiche indagini preliminari, al fine di mitigare appunto il rischio idrogeologico.
La Collina Ferita, nota anche come Collina Imbastita, è un’area collinare (prevalentemente di argilla) che ha richiesto interventi di consolidamento e messa in sicurezza per problemi di stabilità nel corso degli ultimi due decenni.
Qui negli anni Settanta furono costruite delle lottizzazioni edilizie senza una preventiva opera di messa in sicurezza del nuovo abitato. Nel corso degli anni si sono succeduti vari interventi di consolidamento, cui se ne aggiunge ora un ultimo, di piccola entità, di certo non risolutivo ma propedeutico a un ulteriore, prossimo finanziamento. Stavolta il fronte che sarà messo in sicurezza è quello tra via Calabria e via Trinacria, come spiegano il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.

© Riproduzione riservata
587611

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube