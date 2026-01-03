  • 3 Gennaio 2026 -
  3 Gennaio 2026
Modica | Sport

Il Modica Calcio torna a vivere le emozioni del campionato, arriva l’Atletico Catania

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 03 gennaio 2026 – Dopo la soddisfazione per quanto seminato nella prima parte di stagione, per il Modica Calcio è tempo di tuffarsi nella seconda metà di campionato, quella dove si dovrà essere bravi a raccogliere i frutti del duro lavoro e dell’impegno messo in campo.

Il ritorno nel Girone B di Eccellenza pone di fronte un avversario che già nella gara di andata si è dimostrato ostico, l’Atletico Catania, formazione ben costruita e ben allenata che alla prima di campionato condannò i rossoblù di Raciti al primo e unico pareggio fin qui. I due ex Grasso e Randis saranno ancora i due perni di una formazione che ben sta figurando in questo campionato, al momento la squadra di Viagrande occupa il quinto posto in classifica in piena zona playoff, posizione che vorrà difendere dagli agguati di Leonzio e Niscemi.

Il Modica Calcio di Mattia Pitino e Luca Gugliotta è sotto i riflettori per quanto di buono costruito, con la curiosità di tutti gli appassionati nel vedere come si presenteranno Valença e compagni alla ripresa. Una squadra che si è allenata tanto e bene, anche in questi giorni di festa, e che ha mantenuto sempre alti i valori di concentrazione e attenzione alle sfide che si presenteranno nelle prossime settimane, scontri diretti e una finale di Coppa Italia da giocare al massimo delle proprie possibilità, in uno dei periodi cruciali di questa stagione in cui nessuno vuol mollare o lasciare nulla al caso.

Domenica 4 Gennaio si torna dunque al Pietro Scollo di Modica, con la sfida all’Atletico Catania delle 14:30, ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Romano, Truppo, Floridia
Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis
Centrocampisti: Parisi, Valença, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Cappello.
Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno

© Riproduzione riservata
587617

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

