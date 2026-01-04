  • 4 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Gennaio 2026 -
Politica regionale | Ragusa

Consorzio Universitario ibleo, Cda tutto al maschile è contraddizione normativa e istituzionale. Campo presenta interrogazione all’Ars

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 gennaio 2026 – “Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Ragusa è tutto al maschile, su tre nominati non è stata prevista nemmeno una donna. Eppure sono tutte nomine fatte da rappresentati delle istituzioni che dovrebbero ben conoscere la vigente normativa in materia di designazioni negli organi di amministrazione degli enti sottoposti a vigilanza e controllo regionale. A maggior ragione il sindaco di Ragusa, che ha effettuato per ultimo la nomina del terzo membro maschio, si sarebbe dovuto sentire obbligato al rispetto delle regole che sanciscono la garanzia della pari opportunità e l’equilibrio tra i generi. Difatti, nessun genere può essere rappresentato oltre i due terzi. Tradotto: nel CdA del nostro Consorzio Universitario, che è composto da tre persone, almeno una dovrebbe essere donna”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, insieme alla rappresentante cittadina Najla Hassen, presentando una apposita interrogazione all’Ars.

Il Consorzio Universitario prevede un CdA composto da tre componenti, uno nominato dalla Regione, uno dal Rettore dell’Università di Catania, uno dall’Assemblea dei soci, e proprio perché le designazioni provengono da enti diversi, una circolare della Presidenza della Regione sottolinea la necessità del raccordo tra gli enti interessati per garantire, nel risultato finale, il rispetto della parità di genere.

“Ma l’aspetto normativo a nostro avviso pesa meno del dato politico e istituzionale – proseguono Campo e Hassen -: il Consorzio Universitario non è un ente qualsiasi. È un presidio di sviluppo culturale e sociale, un istituto accademico di alta formazione per le nuove generazioni, pertanto dal punto di vista politico arriva un segnale fortemente diseducativo oltre che di mancata attenzione verso l’equa rappresentanza di genere. E qui emerge una responsabilità specifica: una volta che due nomine erano già state espresse (Regione e Rettore dell’Università di Catania), l’Assemblea dei soci – ovvero, ALUI e il Comune di Ragusa, guidato da Peppe Cassì – avevano la possibilità concreta di evitare tale composizione discriminatoria nei confronti delle donne e di rispettare lo spirito e la lettera della normativa. Invece con la scelta di Filippo Spadola, sulla cui figura e competenze nulla abbiamo da obiettare, ha fatto una scelta unilaterale che oggi espone l’Amministrazione comunale di Ragusa a una contestazione normativa e a una evidente figuraccia istituzionale. Per queste ragioni abbiamo appena presentato una interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana, per sapere quali controlli siano stati effettuati, chi abbia curato il raccordo tra enti designanti e quali iniziative si intendano assumere per ripristinare la regolarità delle nomine in un ente che dovrebbe essere faro ed esempio di un cambio di rotta rispetto a retaggi culturali che vedono le donne ancor oggi discriminate”.

© Riproduzione riservata
587620

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube