Politica | Pozzallo | Slider

Sanità Iblea al collasso: Il sindaco di Pozzallo: “Solo 15 medici per tre Pronto Soccorso”

L'allarme: "Il 2026 sarà l'anno del buio"
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 30 Dicembre 2025 –  Le tre principali strutture di Emergenza-Urgenza della provincia di Ragusa si affacciano al nuovo anno in una condizione di estrema vulnerabilità. Con organici ridotti all’osso e l’incertezza sul rinnovo dei contratti precari, il rischio concreto è la paralisi del servizio sanitario per migliaia di cittadini.

La fotografia della situazione attuale nei tre presidi ospedalieri è drammatica. Escludendo i primari, il personale in servizio è ridotto a poche unità, spesso limitate da vincoli contrattuali o fisici:

  • Modica: solo 5 medici in servizio. Di questi, uno è impossibilitato a coprire i turni notturni, sovraccaricando ulteriormente i colleghi.

  • Vittoria: la situazione è ancora più critica con appena 4 medici attivi.

  • Ragusa: il capoluogo conta 6 medici, ma uno di questi opera con contratto part-time.

A peggiorare il quadro è la totale incertezza burocratica. Fino ad oggi, i “buchi” di organico sono stati colmati grazie a medici pensionati, liberi professionisti e specializzandi. Tuttavia, per queste figure non è stato ancora autorizzato alcun rinnovo contrattuale. Senza queste integrazioni, la gestione delle migliaia di accessi annuali diventerà tecnicamente impossibile.

La preoccupazione tra gli addetti ai lavori è altissima. Se la Regione e l’ASP non interverranno con urgenza per stabilizzare o rinnovare i rapporti di lavoro in scadenza, i Pronto Soccorso della provincia non potranno garantire i livelli minimi di assistenza.  “Occorre muoversi subito per garantire un minimo di serenità agli utenti e ai potenziali pazienti del nostro territorio”, è il grido d’allarme che si solleva dalle strutture sanitarie.

Prospetto riassuntivo del personale medico (oltre ai Primari)

OspedaleMedici in organicoNote
Ragusa61 medico è part-time
Modica51 medico esentato dai turni notturni
Vittoria4Situazione di massima allerta
© Riproduzione riservata
587330

