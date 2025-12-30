Sanità Iblea al collasso: Il sindaco di Pozzallo: “Solo 15 medici per tre Pronto Soccorso”

Pozzallo, 30 Dicembre 2025 – Le tre principali strutture di Emergenza-Urgenza della provincia di Ragusa si affacciano al nuovo anno in una condizione di estrema vulnerabilità. Con organici ridotti all’osso e l’incertezza sul rinnovo dei contratti precari, il rischio concreto è la paralisi del servizio sanitario per migliaia di cittadini.

La fotografia della situazione attuale nei tre presidi ospedalieri è drammatica. Escludendo i primari, il personale in servizio è ridotto a poche unità, spesso limitate da vincoli contrattuali o fisici:

Modica: solo 5 medici in servizio. Di questi, uno è impossibilitato a coprire i turni notturni, sovraccaricando ulteriormente i colleghi.

Vittoria: la situazione è ancora più critica con appena 4 medici attivi.

Ragusa: il capoluogo conta 6 medici, ma uno di questi opera con contratto part-time.

A peggiorare il quadro è la totale incertezza burocratica. Fino ad oggi, i “buchi” di organico sono stati colmati grazie a medici pensionati, liberi professionisti e specializzandi. Tuttavia, per queste figure non è stato ancora autorizzato alcun rinnovo contrattuale. Senza queste integrazioni, la gestione delle migliaia di accessi annuali diventerà tecnicamente impossibile.

La preoccupazione tra gli addetti ai lavori è altissima. Se la Regione e l’ASP non interverranno con urgenza per stabilizzare o rinnovare i rapporti di lavoro in scadenza, i Pronto Soccorso della provincia non potranno garantire i livelli minimi di assistenza. “Occorre muoversi subito per garantire un minimo di serenità agli utenti e ai potenziali pazienti del nostro territorio”, è il grido d’allarme che si solleva dalle strutture sanitarie.

Prospetto riassuntivo del personale medico (oltre ai Primari)

Ospedale Medici in organico Note Ragusa 6 1 medico è part-time Modica 5 1 medico esentato dai turni notturni Vittoria 4 Situazione di massima allerta

