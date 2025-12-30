Trionfo Gospel a Catania: il Modica Gospel Academy incanta la Chiesa della Mercede(VIDEO)

CATANIA, 30 Dicembre 2025 – Una serata di pura energia, spiritualità e talento. Il Modica Gospel Academy, diretto dal Maestro Giorgio Rizza, ha segnato un punto altissimo nel cartellone del “Natale a Catania”, regalando al pubblico un concerto indimenticabile lo scorso 29 dicembre presso la storica Chiesa di Santa Maria della Mercede. Il coro ha saputo trasformare l’edificio sacro in un palcoscenico vibrante, alternando i grandi classici del gospel internazionale ai canti della tradizione natalizia. Il momento più alto della serata è stata l’esecuzione di “The fear of the Lord”, il nuovo brano registrato dalla formazione solo poche settimane fa, accolto con una vera e propria ovazione. L’evento, promosso dalla Marcello Cannizzo Agency con il patrocinio del Comune di Catania, ha visto la partecipazione straordinaria dei solisti Sciara, Elma Rizza, Saro Cannizzaro e Teresa Rizza.

L’intensità della performance ha coinvolto persino il parroco, Don Salvatore Cucè, che al termine dell’esibizione ha chiesto un secondo bis. Sulle note di “Here I am to worship”, il sacerdote si è lasciato trasportare dal ritmo unendosi ai coristi, a testimonianza del messaggio di condivisione che il gospel porta con sé.

“Sono stati veramente bravi – ha detto al pubblico il parroco -. Qualcuno dei presenti continuava a dirmi durante l’esecuzione dei canti “Questi arrivano direttamente al cuore!”

“Il gospel non è solo musica, ma un messaggio di speranza,” ha commentato il Maestro Rizza -. Portare questa realtà in un luogo come la Chiesa della Mercede è il modo migliore per celebrare lo spirito delle festività.”Prossimi appuntamenti: il tour non si ferma. Dopo i successi di Catania, Modica, Scicli e Pozzallo, il Modica Gospel Academy si prepara alle ultime tappe del tour invernale: 3 Gennaio 2026 a Santa Croce Camerina presso la Chiesa di S. Giovanni Battista, alle 20:30; il 4 Gennaio 2026 a Modica presso il Duomo di San Giorgio, alle 19, il 6 Gennaio 2026 ad Ispica, presso la Chiesa Madre Madonna delle Grazie, alle 20.

b7ae1bfd-cabc-43ee-9842-6a7f53b4667b

Salva