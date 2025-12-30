  • 30 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Dicembre 2025 -
Modica | Slider | Spettacolo

Trionfo Gospel a Catania: il Modica Gospel Academy incanta la Chiesa della Mercede(VIDEO)

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA, 30 Dicembre 2025  – Una serata di pura energia, spiritualità e talento. Il Modica Gospel Academy, diretto dal Maestro Giorgio Rizza, ha segnato un punto altissimo nel cartellone del “Natale a Catania”, regalando al pubblico un concerto indimenticabile lo scorso 29 dicembre presso la storica Chiesa di Santa Maria della Mercede.  Il coro ha saputo trasformare l’edificio sacro in un palcoscenico vibrante, alternando i grandi classici del gospel internazionale ai canti della tradizione natalizia. Il momento più alto della serata è stata l’esecuzione di “The fear of the Lord”, il nuovo brano registrato dalla formazione solo poche settimane fa, accolto con una vera e propria ovazione. L’evento, promosso dalla Marcello Cannizzo Agency con il patrocinio del Comune di Catania, ha visto la partecipazione straordinaria dei solisti Sciara, Elma Rizza, Saro Cannizzaro e Teresa Rizza.

L’intensità della performance ha coinvolto persino il parroco, Don Salvatore Cucè, che al termine dell’esibizione ha chiesto un secondo bis. Sulle note di “Here I am to worship”, il sacerdote si è lasciato trasportare dal ritmo unendosi ai coristi, a testimonianza del messaggio di condivisione che il gospel porta con sé.

“Sono stati veramente bravi – ha detto al pubblico il parroco -. Qualcuno dei presenti continuava a dirmi durante l’esecuzione dei canti “Questi arrivano direttamente al cuore!”

“Il gospel non è solo musica, ma un messaggio di speranza,” ha commentato il Maestro Rizza -. Portare questa realtà in un luogo come la Chiesa della Mercede è il modo migliore per celebrare lo spirito delle festività.”Prossimi appuntamenti: il tour non si ferma. Dopo i successi di Catania, Modica, Scicli e Pozzallo, il Modica Gospel Academy si prepara alle ultime tappe del tour invernale:  3 Gennaio 2026 a Santa Croce Camerina presso la Chiesa di S. Giovanni Battista, alle 20:30; il 4 Gennaio 2026 a Modica presso il Duomo di San Giorgio, alle 19, il 6 Gennaio 2026 ad Ispica, presso la Chiesa Madre Madonna delle Grazie, alle 20.

b7ae1bfd-cabc-43ee-9842-6a7f53b4667b

© Riproduzione riservata
587332

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube