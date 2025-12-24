Vittoria, l’assessore Monello si dimette: «Scelta di lealtà verso il Sindaco»

Vittoria, 24 Dicembre 2025 – Cambio della guardia nell’esecutivo guidato da Francesco Aiello. L’assessore Filippo Monello ha ufficializzato questa mattina il proprio addio alla giunta comunale attraverso un post sui social, ponendo fine alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

Monello ha spiegato che la decisione è legata a motivi strettamente personali e a una progressiva difficoltà nel garantire l’impegno costante richiesto dal ruolo amministrativo.

«Per lealtà nei confronti del sindaco Aiello, che ringrazio per la fiducia, ritengo opportuno farmi da parte», ha dichiarato l’assessore uscente.

Un gesto che Monello ha voluto chiarire subito per evitare “ricostruzioni fantasiose”, sottolineando come l’ultimo atto del suo mandato sia stato l’avvio della nuova stagione di prosa. Con un pizzico di ironia, ha confermato di aver già acquistato un abbonamento a teatro, ma questa volta come semplice spettatore. Sebbene l’atto formale non sia stato ancora depositato, la macchina politica è già in movimento per la sostituzione. Il posto lasciato vacante da Monello potrebbe essere assegnato a breve: in pole position c’è Arturo Barbante, figura di spicco della cultura locale.

Si ipotizza che Barbante possa ereditare le medesime deleghe detenute dal predecessore. L’annuncio ufficiale da parte del sindaco Aiello è atteso nel periodo delle festività.

Salva