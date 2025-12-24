  • 24 Dicembre 2025 -
News in primo piano | Politica | Vittoria

Vittoria, l’assessore Monello si dimette: «Scelta di lealtà verso il Sindaco»

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 24 Dicembre 2025 – Cambio della guardia nell’esecutivo guidato da Francesco Aiello. L’assessore Filippo Monello ha ufficializzato questa mattina il proprio addio alla giunta comunale attraverso un post sui social, ponendo fine alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

Monello ha spiegato che la decisione è legata a motivi strettamente personali e a una progressiva difficoltà nel garantire l’impegno costante richiesto dal ruolo amministrativo.

«Per lealtà nei confronti del sindaco Aiello, che ringrazio per la fiducia, ritengo opportuno farmi da parte», ha dichiarato l’assessore uscente.

Un gesto che Monello ha voluto chiarire subito per evitare “ricostruzioni fantasiose”, sottolineando come l’ultimo atto del suo mandato sia stato l’avvio della nuova stagione di prosa. Con un pizzico di ironia, ha confermato di aver già acquistato un abbonamento a teatro, ma questa volta come semplice spettatore. Sebbene l’atto formale non sia stato ancora depositato, la macchina politica è già in movimento per la sostituzione. Il posto lasciato vacante da Monello potrebbe essere assegnato a breve: in pole position c’è Arturo Barbante, figura di spicco della cultura locale.

Si ipotizza che Barbante possa ereditare le medesime deleghe detenute dal predecessore.  L’annuncio ufficiale da parte del sindaco Aiello è atteso nel periodo delle festività.

© Riproduzione riservata
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

