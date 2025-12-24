  • 24 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria, ancora un assalto in città: rapinata farmacia nella serata di martedì

Nuovo colpo a poche ore di distanza dall'arresto di via Cappellini. Un rapinatore solitario è fuggito con l'incasso: indagini in corso
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 24 Dicembre 2025 – Non si placa l’ondata di microcriminalità a Vittoria. Nella serata di ieri, un malvivente solitario ha preso di mira una farmacia cittadina, mettendo a segno una rapina rapida quanto efficace.

L’uomo sarebbe entrato in azione all’improvviso, riuscendo a sottrarre l’incasso prima di dileguarsi. Sebbene i dettagli sulla vicenda siano ancora scarsi, alcune testimonianze raccolte sul posto indicano che il rapinatore potrebbe essere uno straniero. Le forze dell’ordine stanno lavorando per incrociare le descrizioni fornite dai presenti con le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

L’episodio di martedì sera segue di poche ore un altro fatto analogo che aveva scosso il centro. Lunedì pomeriggio, in Via Alfredo Cappellini, un punto vendita specializzato in prodotti per l’igiene personale e della casa era stato teatro di un assalto.

In quel caso, il rapinatore – un giovane del posto – aveva fatto irruzione brandendo un’arma impropria. Nonostante la minaccia, i dipendenti avevano mantenuto la calma senza opporre resistenza, consegnando il denaro presente in cassa.

A differenza del colpo in farmacia, la fuga del rapinatore di Via Cappellini è durata pochissimo. Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, il giovane è stato intercettato e bloccato subito dopo l’assalto. Resta ora da capire se ci siano collegamenti tra i due episodi o se si tratti di un’inquietante coincidenza temporale.

Gli accertamenti sono tuttora in corso per identificare l’autore della rapina di ieri e recuperare la refurtiva.

© Riproduzione riservata
587086

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube