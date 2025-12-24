Vittoria, ancora un assalto in città: rapinata farmacia nella serata di martedì

VITTORIA, 24 Dicembre 2025 – Non si placa l’ondata di microcriminalità a Vittoria. Nella serata di ieri, un malvivente solitario ha preso di mira una farmacia cittadina, mettendo a segno una rapina rapida quanto efficace.

L’uomo sarebbe entrato in azione all’improvviso, riuscendo a sottrarre l’incasso prima di dileguarsi. Sebbene i dettagli sulla vicenda siano ancora scarsi, alcune testimonianze raccolte sul posto indicano che il rapinatore potrebbe essere uno straniero. Le forze dell’ordine stanno lavorando per incrociare le descrizioni fornite dai presenti con le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

L’episodio di martedì sera segue di poche ore un altro fatto analogo che aveva scosso il centro. Lunedì pomeriggio, in Via Alfredo Cappellini, un punto vendita specializzato in prodotti per l’igiene personale e della casa era stato teatro di un assalto.

In quel caso, il rapinatore – un giovane del posto – aveva fatto irruzione brandendo un’arma impropria. Nonostante la minaccia, i dipendenti avevano mantenuto la calma senza opporre resistenza, consegnando il denaro presente in cassa.

A differenza del colpo in farmacia, la fuga del rapinatore di Via Cappellini è durata pochissimo. Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, il giovane è stato intercettato e bloccato subito dopo l’assalto. Resta ora da capire se ci siano collegamenti tra i due episodi o se si tratti di un’inquietante coincidenza temporale.

Gli accertamenti sono tuttora in corso per identificare l’autore della rapina di ieri e recuperare la refurtiva.

