MoveDance continua a conquistare il palcoscenico della Danza Sportiva

Modica,23 dicembre 2025 – MoveDance ha ottenuto un altro grande successo al Syllabus Cup di Lagundo, che si è tenuto il 13 e 14 dicembre in Alto Adige. La competizione, uno degli eventi più attesi a livello nazionale per la danza sportiva, ha visto la partecipazione di scuole e coppie da tutta Italia e dall’estero, con una novità speciale per l’edizione 2025: la categoria Under 7, che ha permesso anche ai più giovani di misurarsi nelle danze standard e latino-americane. Tra i protagonisti della giornata, spiccano i risultati di MoveDance nella categoria 6/9 anni, dove due coppie si sono distinte tra le oltre 40 in gara. Lorenzo e Delia hanno conquistato il 6° posto nella classe C, mentre Leandro e Benedetta si sono posizionati al 4° posto nella classe D, dimostrando grande tecnica e crescita sportiva. Ottimi anche i risultati nella categoria 19/34, Open Oro danze standard, con Alessandro e Sofia che hanno ottenuto il 3° posto, salendo sul podio dopo una gara molto competitiva. Nelle categorie senior, Rosetta e Carmelo si sono piazzati al 5° posto nella Classe B Open danze latino-americane, mentre il Team MoveDance, composto dalla coppia Youth Tiziano e Miriam, ha partecipato al prestigioso Friendly Team Match, competizione a squadre tra danze standard e latino-americane. Il maestro Lorenzo Cavallo ha commentato con entusiasmo: “Il bilancio è più che positivo. MoveDance continua a crescere, valorizzando giovani talenti e atleti di tutte le età nel panorama della danza sportiva. Il nostro obiettivo è accompagnare ogni atleta, dai primi passi fino alle categorie più alte, costruendo basi solide e consapevolezza.” Con questo nuovo successo, MoveDance conferma ancora una volta la sua eccellenza nel mondo della danza sportiva.

