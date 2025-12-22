  • 22 Dicembre 2025 -
Attualità | giarratana

Giarratana. Sagra della porchetta, la quarta edizione all’insegna delle carni di qualità

Molto apprezzato il concerto de "Il Giardino dei semplici"
Tempo di lettura: 2 minuti


Giarratana, 22 dicembre 2025 – Il trionfo delle carni di qualità. Un successo annunciato per gli estimatori del gusto. Che è tornato a ripetersi. Sabato sera, la Sagra della porchetta a Giarratana, tenutasi in piazza Vittorio Veneto, ha celebrato la propria quarta edizione. Le porchette, che erano disponibili, sono andate praticamente esaurite mentre a infiammare la serata, caratterizzata da un notevole divertimento per tutti, ci ha pensato il gruppo sempreverde de “Il Giardino dei semplici” che è andato avanti con la musica sino a tarda sera. Musica d’autore con una resa strumentale di assoluto livello, tanto che per ascoltarli è arrivata gente da tutto il circondario. La quarta edizione della Sagra della porchetta ha colpito, pure in questa occasione, nel segno. L’iniziativa, promossa con orgoglio dal Comune di Giarratana, patrocinata dalla Regione Siciliana – assessorato del Turismo e dello Spettacolo, dall’Ars, e sostenuta da Puma Events e impresa ecologica Busso Sebastiano, nell’ambito degli appuntamenti che caratterizzeranno il Natale 2025, ha consentito di mettere in vetrina l’eccellente qualità delle carni locali molto apprezzate dai visitatori. I panini con la porchetta ma anche con la salsiccia sono andati via nel corso della serata grazie all’afflusso di persone riversatesi nei vari stand enogastronomici allestiti per l’occasione. “Ci siamo confermati anche questa volta – affermano gli organizzatori – e lo abbiamo fatto cercando di mettere in vetrina tutto ciò che di meglio i nostri operatori dei settori enogastronomici riescono a proporre. La risposta è stata ancora una volta confortante. Circostanza che ci farà di certo rinnovare questo appuntamento anche per il prossimo anno. Siamo, naturalmente, molto soddisfatti e, soprattutto, abbiamo verificato quali siano, ancora una volta, le potenzialità di una realtà di paese come la nostra che deve necessariamente puntare su appuntamenti di questo tipo per riuscire ad attirare flussi di visitatori”.

