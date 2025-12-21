  • 21 Dicembre 2025 -
Modica | Sport

Modica Calcio inarrestabile: 12ª vittoria di fila e Campione d’Inverno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA –  MAZZARRONE   2 – 1
MODICA, 21 Dicembre 2025 – Il Modica non si ferma più. Sotto una pioggia battente e su un terreno di gioco reso pesante dal maltempo, i rossoblù centrano la dodicesima vittoria consecutiva superando il Mazzarrone e blindando ufficialmente il titolo di Campione d’Inverno. Un successo fondamentale che permette alla capolista di allungare ulteriormente in vetta alla classifica, aumentando il distacco sull’inseguitrice Avola sconfitto dal Vittoria. Ora il vantaggio è di sei punti.
La cronaca del match
Nonostante le condizioni climatiche avverse, la squadra di casa ha mostrato carattere e cinismo. Il muro del Mazzarrone ha retto fino agli ultimi istanti della prima frazione di gioco: al tramonto del primo tempo, è Simone Brugaletta a svettare più in alto di tutti, trafiggendo il portiere ospite con un preciso colpo di testa che ha sbloccato l’incontro.
Nella ripresa, il Modica ha continuato a spingere nonostante la fatica su un campo ai limiti della praticabilità. Il raddoppio porta la firma del solito Savasta, freddo nel finalizzare l’azione che ha messo in ghiaccio il risultato.
Il Mazzarrone ha provato a riaprire la partita con la rete di Consenday, che ha reso più concitato il finale, ma la retroguardia rossoblù ha tenuto botta fino al triplice fischio.
Con questa vittoria, il Modica chiude il girone d’andata in modo trionfale, confermandosi la squadra da battere e mandando un messaggio chiaro a tutto il campionato: la corsa verso l’obiettivo continua senza sosta.

RISULTATI 15^ GIORNATA

Messana – Giarre 3 – 0

Leonfortese – Atl. Catania 0  3

Modica – Mazzarrone 2 – 1

Vittoria – Avola 2 – 1

Leonzio – Gioiosa 0 – 1

Acquedolci – Palazzolo 0 – 0

Nebros – Melilli 2  –  2

Niscemi – Rosmarino  6  – 0

CLASSIFICA

Modica 40

Avola 34

Messana 33

 Vittoria 31

Atl. Catania 27

Leonzio 26

Mazzarrone e Gioiosa 20

Nebros, Melilli e Rosmarino 13

Acquadolcese e Giarre  11

Palazzolo 9

Leofortese 8

 

 

 

