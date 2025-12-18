Ispica, giro di vite del Questore: chiuso un bar del centro per spaccio e frequentazioni illecite

ISPICA, 18 Dicembre 2025– Serrande abbassate per sette giorni in un noto esercizio commerciale del centro di Ispica. Il Questore di Ragusa ha disposto la sospensione temporanea della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un bar della zona, a seguito di un’articolata attività di monitoraggio condotta dai militari dell’Arma.

L’ordinanza, emessa dall’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza ed istruita dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, scaturisce da una dettagliata segnalazione della Compagnia Carabinieri di Modica. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Stazione locale, che hanno apposto i sigilli all’ingresso del locale.

Il blitz è la sintesi di una serie di controlli che hanno permesso di documentare come il locale fosse diventato, nel tempo, un punto di ritrovo abituale per soggetti con precedenti penali. La frequentazione costante da parte di pregiudicati ha acceso i riflettori sulla sicurezza pubblica, ma l’aspetto più grave emerso dalle indagini riguarda il traffico di droga.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, il bar veniva utilizzato come base logistica per lo spaccio di sostanze stupefacenti, un’attività illecita che coinvolgeva anche acquirenti di minore età.

L’applicazione dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ha come obiettivo primario quello di dissuadere la frequentazione malavitosa in determinati luoghi pubblici e prevenire il compimento di reati. Con questo provvedimento, le Autorità hanno voluto dare una risposta ferma alla crescente preoccupazione dei residenti, ripristinando la legalità nel cuore del centro cittadino.

L’attività rimarrà chiusa per l’intera durata della settimana prevista dal decreto, sotto la stretta vigilanza delle forze dell’ordine.

