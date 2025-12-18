Blitz all’alba a Vittoria: controlli in Via Castelfidardo

VITTORIA, 18 Dicembre 2025 – Scatta il blitz nelle prime ore del mattino nel cuore di Vittoria. Alle 05:00 di oggi, un’operazione congiunta delle forze di polizia ha interessato un’abitazione situata in Via Castelfidardo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa e alla verifica delle condizioni di occupazione degli immobili.

Gli agenti hanno fatto irruzione nell’edificio mentre gli occupanti stavano ancora dormendo. All’interno della struttura sono stati rintracciati diversi cittadini di nazionalità straniera. Secondo le prime indiscrezioni, alcuni di loro sarebbero risultati privi di regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale.

Al momento sono in corso le procedure di identificazione presso gli uffici competenti per definire l’esatta posizione degli occupanti. Gli inquirenti stanno inoltre effettuando verifiche sul proprietario dell’immobile per accertare eventuali responsabilità circa la regolarità dei contratti di affitto o il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di monitoraggio del centro storico, volta a garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle norme igienico-sanitarie negli alloggi ad alta densità abitativa.

