Modica, incidente sul Viadotto Guerrieri: rimorchio carico si stacca e si ribalta, traffico paralizzato

MODICA, 17 Dicembre 2025– È un grave incidente autonomo la causa del caos viario che sta interessando dalle prime ore di oggi il Viadotto Guerrieri. Un TIR in transito sulla SS115, nei pressi dei distributori di carburanti, ha perso il controllo del proprio mezzo quando il cassone si è sganciato dalla motrice ribaltandosi improvvisamente sulla carreggiata.

Il pesante mezzo, che viaggiava a pieno carico, nell’impatto con l’asfalto si è rovesciato, riversando l’intero contenuto sulla sede stradale e occupando gran parte delle corsie. Fortunatamente non si segnalano altri veicoli coinvolti direttamente nello sganciamento, ma l’ostacolo sta rendendo impossibile il normale deflusso del traffico.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Vigili del Fuoco, impegnati in un’operazione complessa per rimuovere il mezzo e la merce.

