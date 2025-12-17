Il Modica vola in finale: Bonanno decide il derby, Vittoria al tappeto

SEMIFINALE COPPA ITALIA

MODICA 1

VITTORIA 0

RETE: 47’ pt Bonanno (rig.)

MODICA, 17 Dicembre 2025 – Il “Pietro Scollo” esplode di gioia. In una cornice di entusiasta di pubblico, il Modica si aggiudica il derby della Contea valevole per la semifinale di Coppa Italia Eccellenza, superando il Vittoria con il punteggio di 1-0. Un successo di misura ma pesantissimo, che spalanca ai rossoblù le porte della finalissima.

La partita è stata, come da previsioni, una battaglia di nervi e tattica. Il sostanziale equilibrio della prima frazione di gioco è stato spezzato proprio allo scadere del primo tempo.

Al 47′ del primo tempo, l’episodio che ha cambiato la storia del match: un contatto falloso in area ai danni di Cappello induce il direttore di gara a indicare senza esitazioni il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo specialista Bonanno: rincorsa glaciale, portiere spiazzato e palla in rete.

Nella ripresa, il Vittoria ha tentato di alzare il baricentro alla ricerca del pareggio, ma il muro difensivo del Modica ha retto con ordine e grinta, concedendo pochissimo agli avanti biancorossi. Al triplice fischio è partita la festa dei padroni di casa.

Con questa vittoria, il Modica stacca il pass per l’ultimo atto del torneo. Un traguardo prestigioso che conferma la crescita della squadra e la solidità di un gruppo capace di esaltarsi nelle sfide da “dentro o fuori”. La finale sarà contro lo Sciacca. Si giocherà sul terreno trapanese.

