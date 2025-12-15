Volley. La Green Sport Modica batte l’Asd Ro.Va Volley 3 a 1 e consolida il primato

Modica, 15 dicembre 2025 – Nella sesta giornata del campionato di serie D/F girone D arriva un’altra vittoria per la formazione guidata dal trio Borgese-Failla e Pellegrino che riesce ad avere la meglio sulla formazione ospite guidata da coach Fisichella centrando così il sesto successo consecutivo.

Un match molto equilibrato quello giocatosi al geodetico della sorda, dove le due compagini non si sono risparmiate tenendo le sorti della gara sempre in bilico.

Nel primo set la formazione di casa pur avendo recuperato lo svantaggio di ben 6 punti e avendo avuto la palla del set non riesce ad avere la meglio sulla formazione ospite che fa suo il set con il punteggio di 25/27.

Nel secondo parziale la compagine della contea soffre ancora la buona trama di gioco delle ospiti di Capitan Calanducci che accumulano un vantaggio di ben 6 punti, poi complice una prova d’orgoglio di Capitan Melilli & Co indirizza il set a proprio favore con il punteggio di 26/24.

Pareggiato il conto dei set, nel terzo parziale il sestetto della contea non lascia nulla al caso e con una buona trama di gioco fa suo il set con il punteggio di 25/12.

Nel quarto set prosegue l’inerzia del terzo parziale con la compagine modicana che con una buona fase di attacco-difesa e ricezione fa suo il set con il punteggio di 25-08.

Arriva così la sesta vittoria consecutiva per la Green Sport Modica che consolida il primato in classifica.

La squadra modicana da lunedì sarà già a lavoro per preparare al meglio la sfida casalinga prima delle vacanze natalizie contro la Juvenilia Catania in programma domenica 21 dicembre 2025.

ASD GREEN SPORT MODICA 3 – ASD RO.VA VOLLEY 1

(25/27;26/24;25/12;25/08)

Salva