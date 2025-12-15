Ispica: il Canile è realtà, una struttura moderna per amici a quattro zampe

Ispica, 15 Dicembre 2025 – Dopo un lungo e complesso iter, la città di Ispica può finalmente annunciare l’apertura del suo Canile Rifugio. Sono infatti giunti al termine i lavori di ripristino, ampliamento e completamento della struttura, che in passato era stata danneggiata e resa inutilizzabile da un incendio.

L’opera, frutto di un lavoro minuzioso e di grande professionalità, è stata portata a termine grazie all’impegno del Geom. Giuseppe Caschetto e del Capo Settore Salvatore Nigito. La nuova struttura risponde alle ultime linee guida sanitarie e assessoriali, garantendo la sicurezza degli ospiti canini e rispondendo in modo efficace alle esigenze del Comune.

La struttura è dotata di un impianto di videosorveglianza collegato direttamente con le Forze dell’Ordine, un elemento cruciale per la sicurezza.

Questo nuovo canile permetterà di raggiungere diversi obiettivi fondamentali: Sicurezza e Benessere: Garantire la sicurezza degli amici a quattro zampe in attesa di un’ideale collocazione, che si spera sia l’adozione.

Gli ampi spazi ben recintati favoriranno un contatto diretto tra i cani e i cittadini interessati all’adozione.

L’attivazione della struttura comunale consentirà di evitare il ricovero presso canili esterni, il cui costo per le casse comunali è elevatissimo (stimato tra i 100.000 e i 150.000 euro annui), e che spesso, purtroppo, non offrono un futuro dignitoso agli animali.

“Oltre a congratularci con il lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico – dichiarano congiuntamente il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – vogliamo rivolgere un pubblico ringraziamento all’ASP di Ragusa e in particolare al Dipartimento di prevenzione veterinaria, guidato dal Dott. Giuseppe Arestia e al Dott. Raniolo, per il prezioso supporto dato al Comune di Ispica.”

Un ringraziamento speciale è stato inoltre rivolto al Comando di Polizia Locale, in particolare al settore randagismo coordinato dall’Ispettore Pinuccia Fede, e a tutti i volontari ispicesi per il servizio inestimabile svolto per la collettività.

Appena sarà stilata la convenzione con l’ASP di Ragusa, si provvederà alla pubblicazione dell’avviso per la selezione del partner che dovrà collaborare con il Comune per la gestione e la tenuta della struttura.

