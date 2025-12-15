Fratelli d’Italia Ispica, finanziamento di 213.257,55 euro per la strada comunale extraurbana di contrada Giamporcaro

Ispica, 15 dicembre 2025 – L’Ente di Sviluppo Agricolo ha concesso un finanziamento pari a 213.257,55 euro, a seguito della presentazione di un progetto esecutivo finalizzato al miglioramento, all’efficientamento e alla messa in sicurezza della strada comunale extraurbana di contrada Giamporcaro. L’intervento permetterà di riqualificare un’infrastruttura strategica per il territorio, migliorando sensibilmente le condizioni di sicurezza della viabilità e garantendo un concreto sostegno alle attività agricole e produttive dell’area. Il Vice Sindaco di Ispica, Tonino Cafisi, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto:”si tratta di un finanziamento importante che risponde a un’esigenza reale del territorio. La strada di contrada Giamporcaro rappresenta un collegamento fondamentale e il suo miglioramento era una priorità chiara, oltre che un impegno preciso assunto da Fratelli d’Italia all’interno dell’Amministrazione Leontini. Grazie a una progettazione esecutiva puntuale e a un lavoro amministrativo serio, siamo riusciti a ottenere risorse che consentiranno interventi concreti sulla sicurezza e sull’efficienza”. Il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ispica, Marco Santoro, ha commentato positivamente l’esito dell’iter: “questo risultato dimostra che, quando si lavora con competenza, costanza e visione, le istanze dei cittadini possono trasformarsi in opere reali. Dopo l’avvio per la realizzazione della zona artigianale, lo sblocco delle prenotazioni per la concessione dei loculi e dei lotti destinati al completamento del cimitero comunale, oggi si aggiunge un ulteriore intervento atteso da anni. È la conferma del contributo fattivo e concreto che Fratelli d’Italia ha e sta continuando a garantire all’azione dell’Amministrazione comunale con il vice sindaco Tonino Cafisi, attraverso proposte e capacità di intercettare risorse, con l’obiettivo di dare risposte concrete e durature al territorio” Soddisfazione è stata espressa anche dall’On. Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha sottolineato come “l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, On. Innocenzo Leontini, conferma ancora una volta la propria capacità di reperire risorse e di dare risposte concrete alla comunità, grazie al lavoro sinergico e all’impegno dei rappresentanti di Fratelli d’Italia ai vari livelli istituzionali”.

