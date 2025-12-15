  • 15 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Dicembre 2025 -
Ispica

Fratelli d’Italia Ispica, finanziamento di 213.257,55 euro per la strada comunale extraurbana di contrada Giamporcaro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 15 dicembre 2025 – L’Ente di Sviluppo Agricolo ha concesso un finanziamento pari a 213.257,55 euro, a seguito della presentazione di un progetto esecutivo finalizzato al miglioramento, all’efficientamento e alla messa in sicurezza della strada comunale extraurbana di contrada Giamporcaro. L’intervento permetterà di riqualificare un’infrastruttura strategica per il territorio, migliorando sensibilmente le condizioni di sicurezza della viabilità e garantendo un concreto sostegno alle attività agricole e produttive dell’area. Il Vice Sindaco di Ispica, Tonino Cafisi, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto:”si tratta di un finanziamento importante che risponde a un’esigenza reale del territorio. La strada di contrada Giamporcaro rappresenta un collegamento fondamentale e il suo miglioramento era una priorità chiara, oltre che un impegno preciso assunto da Fratelli d’Italia all’interno dell’Amministrazione Leontini. Grazie a una progettazione esecutiva puntuale e a un lavoro amministrativo serio, siamo riusciti a ottenere risorse che consentiranno interventi concreti sulla sicurezza e sull’efficienza”. Il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ispica, Marco Santoro, ha commentato positivamente l’esito dell’iter: “questo risultato dimostra che, quando si lavora con competenza, costanza e visione, le istanze dei cittadini possono trasformarsi in opere reali. Dopo l’avvio per la realizzazione della zona artigianale, lo sblocco delle prenotazioni per la concessione dei loculi e dei lotti destinati al completamento del cimitero comunale, oggi si aggiunge un ulteriore intervento atteso da anni. È la conferma del contributo fattivo e concreto che Fratelli d’Italia ha e sta continuando a garantire all’azione dell’Amministrazione comunale con il vice sindaco Tonino Cafisi, attraverso proposte e capacità di intercettare risorse, con l’obiettivo di dare risposte concrete e durature al territorio” Soddisfazione è stata espressa anche dall’On. Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha sottolineato come “l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, On. Innocenzo Leontini, conferma ancora una volta la propria capacità di reperire risorse e di dare risposte concrete alla comunità, grazie al lavoro sinergico e all’impegno dei rappresentanti di Fratelli d’Italia ai vari livelli istituzionali”.

© Riproduzione riservata
586167

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube