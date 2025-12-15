La prima festa di Santa Lucia al Quartiere d’Oriente a Modica. Un legame autentico e intergenerazionale nella Parrocchia di Sant’Anna

Modica, 15 Dicembre 2025 – La comunità della Parrocchia di Sant’Anna a Modica ha celebrato con profonda emozione e grande partecipazione la sua prima festa dedicata a Santa Lucia, Martire Siracusana. Un evento atteso che ha sancito, in modo autentico e tangibile, il forte legame spirituale nato con l’arrivo del prezioso simulacro della Santa lo scorso agosto, un generoso dono fatto dai coniugi Corallo, originari di Pozzallo e residenti in America.

La giornata clou dei festeggiamenti è stata Sabato 13 Dicembre, un giorno all’insegna del più puro spirito comunitario, del coinvolgimento intergenerazionale e della cura amorevole verso i più fragili. L’intera comunità – un vero “popolo in festa”, composto da piccoli e grandi – si è raccolta presso l’accogliente Oasi Cusmaniana per celebrare l’Eucaristia e condividere momenti di intensa spiritualità e gioia.

La celebrazione, presieduta dal parroco Don Crescenzio Mucia, ha visto la significativa presenza dell’indimenticabile pastore Padre Ernesto Scarso e di numerosi assistiti dell’Oasi, testimoniando l’attenzione e la vicinanza della parrocchia a ogni suo membro.

Al termine della Santa Messa, la tradizione ha voluto che non mancasse un momento cruciale e molto amato: la benedizione dei “cuccitedda”. Questi dolci tipici, preparati con grande generosità e dedizione da alcune donne della comunità parrocchiale, sono il simbolo della festa e della condivisione.

La conclusione è stata affidata alla musica e alla gioia natalizia. Le stornellate di Giovanni Rosa hanno allietato l’assemblea, mentre un gesto di grande tenerezza ha toccato i cuori di tutti: la statuetta di Gesù Bambino è passata tra i presenti, donando e ricevendo abbracci in un clima di vera festa e commozione.

Questa prima celebrazione di Santa Lucia nella Parrocchia di Sant’Anna si è rivelata un successo, ricca non solo di spiritualità ma anche di profonda umanità, rafforzando il senso di appartenenza e la solidarietà all’interno della comunità modicana.

