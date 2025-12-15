Comiso. Fondi per implementare i sistemi di controllo degli accessi in città

Comiso, 15 dicembre 2025 – 97 mila euro per l’implementazione dei sistemi di controllo degli accessi in città. Finanziato il progetto presentato dal Comune di Comiso. Lo annuncia l’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani.

“Abbiamo presentato un progetto che la Regione ha reputato meritevole di finanziamento – dichiara Di Trapani – relativamente all’acquisizione di tre postazioni di controllo elettronico con rilevamento di targa che saranno allocate rispettivamente in piazza Fonte Diana, in via Mons. Rimmaudo ed in piazza Gramsci a Pedalino. Queste postazioni – ancora l’assessore – ci consentiranno di rafforzare il livello di sicurezza in città e nella frazione pedalinese per avere una maggiore sicurezza stradale e anche per una migliore valorizzazione dei nostri siti in occasione di eventi nel centro storico. In particolar modo, ci consentiranno di controllare elettronicamente gli accessi in queste zone, inibendo l’accesso alle ZTL a chi non è autorizzato.

Peraltro, il Comune di Comiso è in graduatoria anche per un ulteriore finanziamento regionale di circa 130 mila euro, afferente alla medesima misura, sui sistemi di videosorveglianza. Bisognerà, per quest’ultimo, attendere i risparmi di gara e, nel frattempo, prima procedere a integrazioni documentali. Ringrazio gli uffici – conclude Dante Di Trapani – che hanno lavorato alla progettazione che ora ci è stata finanziata. Non ci resta che attendere gli sviluppi da parte della Regione per poter poi iniziare con la fase della gara e quindi, di esecuzione ed istallazione, entro pochi mesi, dei tre presìdi elettronici già finanziati”

