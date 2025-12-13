  • 13 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Dicembre 2025 -
Cronaca | Ispica

Tir carico di ortaggi si ribalta sulla Ispica-Pachino: autista illeso

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica/Pachino, 13 Dicembre 2025 – Un incidente stradale autonomo ha coinvolto un mezzo pesante sulla SP 49 tra Ispica e Pachino nella serata di ieri. Un tir carico di ortaggi è uscito di strada ribaltandosi, ma fortunatamente l’autista è rimasto miracolosamente illeso.

L’allarme è scattato intorno poco prima delle 21.30 rendendo necessario l’intervento immediato della squadra dei Vigili del Fuoco di Modica per mettere in sicurezza l’automezzo e l’area circostante, così da evitare ulteriori rischi alla circolazione. Non sono state riscontrate altre persone ferite.

 È stato necessario far intervenire un’autogru dalla centrale dei Vigili del Fuoco di Ragusa.

Il lavoro di rimozione del tir potrà partire solo dopo lo scarico del carico di ortaggi, passaggio ritenuto indispensabile per procedere in sicurezza.

Sul posto anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi di competenza per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione del traffico. La circolazione lungo la SP 49 ha potuto subire rallentamenti nelle fasi dell’intervento.

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
586007

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube