Tir carico di ortaggi si ribalta sulla Ispica-Pachino: autista illeso

Ispica/Pachino, 13 Dicembre 2025 – Un incidente stradale autonomo ha coinvolto un mezzo pesante sulla SP 49 tra Ispica e Pachino nella serata di ieri. Un tir carico di ortaggi è uscito di strada ribaltandosi, ma fortunatamente l’autista è rimasto miracolosamente illeso.

L’allarme è scattato intorno poco prima delle 21.30 rendendo necessario l’intervento immediato della squadra dei Vigili del Fuoco di Modica per mettere in sicurezza l’automezzo e l’area circostante, così da evitare ulteriori rischi alla circolazione. Non sono state riscontrate altre persone ferite.

È stato necessario far intervenire un’autogru dalla centrale dei Vigili del Fuoco di Ragusa.

Il lavoro di rimozione del tir potrà partire solo dopo lo scarico del carico di ortaggi, passaggio ritenuto indispensabile per procedere in sicurezza.

Sul posto anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi di competenza per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione del traffico. La circolazione lungo la SP 49 ha potuto subire rallentamenti nelle fasi dell’intervento.

foto Franco Assenza

