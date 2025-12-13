Frigintini. Conclusi i lavori all’Asilo Nido: Rispettata la “Milestone” PNRR del 31 Dicembre

Modica, 13 Dicembre 2025 – Sono terminati nei tempi previsti i lavori di riqualificazione e adeguamento dell’asilo nido comunale di via Gianforma a Frigintini. L’intervento, finanziato con 345 mila euro di fondi PNRR (Missione 4 “Istruzione e ricerca”), restituisce finalmente alla frazione un servizio educativo atteso da anni, centrando l’importante scadenza ministeriale fissata al 31 dicembre.

Il sopralluogo conclusivo si è svolto in mattinata alla presenza della sindaca Maria Monisteri, del vice sindaco Saro Viola, dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago, dell’assessora ai Servizi sociali Concetta Spadaro e dell’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro, che hanno potuto constatare la completa trasformazione della struttura.

L’edificio, costruito nel 1972 e chiuso da circa tre anni, è stato oggetto di un profondo intervento di efficientamento energetico che lo rende una struttura all’avanguardia. Tra i lavori eseguiti spiccano il cappotto termico, l’installazione di infissi di nuova generazione, un impianto fotovoltaico e solare termico, e una moderna cucina a induzione. Sono stati inoltre rigenerati gli spazi interni ed esterni, con una sistemazione del verde pubblico curata dall’Assessorato all’Ambiente.

L’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. “Abbiamo rispettato la milestone del 31 dicembre, un risultato tutt’altro che scontato,” ha spiegato Drago, sottolineando come il progetto abbia richiesto una “complessa revisione con il Ministero e una perizia di variante che ci ha impegnati per mesi.”

Il rispetto dei tempi, tuttavia, consolida la credibilità dell’amministrazione nella gestione dei fondi PNRR, come già avvenuto per altri cantieri cittadini, tra cui Piazza Mediterraneo e le opere dello stadio Pietro Scollo (Cluster 1 e Cluster 2).

“Il rispetto delle scadenze PNRR non è soltanto un dato amministrativo, ma il frutto di un lavoro costante condotto con grande senso di responsabilità,” ha aggiunto Drago, ringraziando gli uffici comunali per la professionalità e la dedizione dimostrate.

L’assessore ha inoltre evidenziato il grande impegno del personale tecnico comunale, che, nonostante una pianta organica ridotta, sta portando avanti decine di interventi complessi contemporaneamente.

L’asilo, una volta arredato e affidato in gestione, rappresenterà il primo vero nido pubblico di Frigintini e potrà accogliere un totale di venti bambini, di cui otto lattanti e dodici divezzi.

La competenza passa ora all’Assessorato ai Servizi sociali, guidato da Concetta Spadaro, che è già al lavoro per l’iter successivo. “Stiamo lavorando all’avviso per la coprogettazione e la gestione della struttura, oltre che all’acquisto degli arredi necessari,” ha dichiarato l’assessora Spadaro. “L’obiettivo è aprire l’asilo il prima possibile e garantire un servizio educativo stabile e di qualità per le famiglie di Frigintini.”

Il risultato conferma l’impegno dell’amministrazione comunale di Modica nel portare a termine i progetti PNRR che incidono concretamente sulla qualità della vita e sull’offerta di servizi pubblici, in particolare nelle frazioni e nei quartieri periferici della città.

