  • 13 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Dicembre 2025 -
Modica | Politica

Frigintini. Conclusi i lavori all’Asilo Nido: Rispettata la “Milestone” PNRR del 31 Dicembre

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 Dicembre 2025 – Sono terminati nei tempi previsti i lavori di riqualificazione e adeguamento dell’asilo nido comunale di via Gianforma a Frigintini. L’intervento, finanziato con 345 mila euro di fondi PNRR (Missione 4 “Istruzione e ricerca”), restituisce finalmente alla frazione un servizio educativo atteso da anni, centrando l’importante scadenza ministeriale fissata al 31 dicembre.

Il sopralluogo conclusivo si è svolto in mattinata alla presenza della sindaca Maria Monisteri, del vice sindaco Saro Viola, dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago, dell’assessora ai Servizi sociali Concetta Spadaro e dell’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro, che hanno potuto constatare la completa trasformazione della struttura.

L’edificio, costruito nel 1972 e chiuso da circa tre anni, è stato oggetto di un profondo intervento di efficientamento energetico che lo rende una struttura all’avanguardia. Tra i lavori eseguiti spiccano il cappotto termico, l’installazione di infissi di nuova generazione, un impianto fotovoltaico e solare termico, e una moderna cucina a induzione. Sono stati inoltre rigenerati gli spazi interni ed esterni, con una sistemazione del verde pubblico curata dall’Assessorato all’Ambiente.

L’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. “Abbiamo rispettato la milestone del 31 dicembre, un risultato tutt’altro che scontato,” ha spiegato Drago, sottolineando come il progetto abbia richiesto una “complessa revisione con il Ministero e una perizia di variante che ci ha impegnati per mesi.”

Il rispetto dei tempi, tuttavia, consolida la credibilità dell’amministrazione nella gestione dei fondi PNRR, come già avvenuto per altri cantieri cittadini, tra cui Piazza Mediterraneo e le opere dello stadio Pietro Scollo (Cluster 1 e Cluster 2).

“Il rispetto delle scadenze PNRR non è soltanto un dato amministrativo, ma il frutto di un lavoro costante condotto con grande senso di responsabilità,” ha aggiunto Drago, ringraziando gli uffici comunali per la professionalità e la dedizione dimostrate.

L’assessore ha inoltre evidenziato il grande impegno del personale tecnico comunale, che, nonostante una pianta organica ridotta, sta portando avanti decine di interventi complessi contemporaneamente.

L’asilo, una volta arredato e affidato in gestione, rappresenterà il primo vero nido pubblico di Frigintini e potrà accogliere un totale di venti bambini, di cui otto lattanti e dodici divezzi.

La competenza passa ora all’Assessorato ai Servizi sociali, guidato da Concetta Spadaro, che è già al lavoro per l’iter successivo. “Stiamo lavorando all’avviso per la coprogettazione e la gestione della struttura, oltre che all’acquisto degli arredi necessari,” ha dichiarato l’assessora Spadaro. “L’obiettivo è aprire l’asilo il prima possibile e garantire un servizio educativo stabile e di qualità per le famiglie di Frigintini.”

Il risultato conferma l’impegno dell’amministrazione comunale di Modica nel portare a termine i progetti PNRR che incidono concretamente sulla qualità della vita e sull’offerta di servizi pubblici, in particolare nelle frazioni e nei quartieri periferici della città.

© Riproduzione riservata
586010

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube