“A Ritmo di Vita”: Aurora Licitra presenta a Ragusa il romanzo sulla sua appassionante metamorfosi nella danza

Ragusa, 13 Dicembre 2025 – Appuntamento da non perdere per gli amanti della danza e delle storie di formazione. La Mondadori Bookstore di Ragusa ospiterà, domenica 14 dicembre, alle 17:30, la presentazione del romanzo “A Ritmo di Vita” di Aurora Licitra.

L’evento, organizzato da Ribalta Edizioni e Mondadori Bookstore Ragusa, si terrà presso la libreria in Via Napoleone Colajanni 45 e vedrà l’autrice dialogare con il giornalista Salvatore Cannata.

“A Ritmo di Vita” racconta un percorso profondamente personale. Aurora Licitra, infatti, ha iniziato la sua carriera nel mondo della danza a soli dieci anni. Una passione che l’autrice descrive come “totalizzante” e talmente identitaria da cambiarla, trasformandola “non più una bambina ma una ballerina”.

Il romanzo, ambientato in Sicilia, proprio a Ragusa, ripercorre a ritroso la vita della protagonista, puntando i riflettori sul palcoscenico della sua esistenza. È un racconto fatto di un passato intessuto “tra mille luci e ombre”, una strada disseminata da eventi “significativi, belli, dolorosi, scabrosi, incredibili”.

Il percorso nel mondo della danza, seguito senza scorciatoie con l’unico obiettivo di rimanere fedele a sé stessa, ha innescato una “metamorfosi dolorosa, e al tempo stesso salvifica”, che ha portato la piccola Aurora a diventare l’appassionata professionista di oggi.

L’incontro con l’autrice sarà l’occasione per scoprire le sfumature di questo cammino e di come l’arte sia diventata il motore di una profonda e completa trasformazione.

Salva