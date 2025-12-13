  • 13 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Dicembre 2025 -
Cultura | Ragusa

“A Ritmo di Vita”: Aurora Licitra presenta a Ragusa il romanzo sulla sua appassionante metamorfosi nella danza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 13 Dicembre 2025 – Appuntamento da non perdere per gli amanti della danza e delle storie di formazione. La Mondadori Bookstore di Ragusa ospiterà, domenica 14 dicembre, alle 17:30, la presentazione del romanzo “A Ritmo di Vita” di Aurora Licitra.

L’evento, organizzato da Ribalta Edizioni e Mondadori Bookstore Ragusa, si terrà presso la libreria in Via Napoleone Colajanni 45 e vedrà l’autrice dialogare con il giornalista Salvatore Cannata.

“A Ritmo di Vita” racconta un percorso profondamente personale. Aurora Licitra, infatti, ha iniziato la sua carriera nel mondo della danza a soli dieci anni. Una passione che l’autrice descrive come “totalizzante” e talmente identitaria da cambiarla, trasformandola “non più una bambina ma una ballerina”.

Il romanzo, ambientato in Sicilia, proprio a Ragusa, ripercorre a ritroso la vita della protagonista, puntando i riflettori sul palcoscenico della sua esistenza. È un racconto fatto di un passato intessuto “tra mille luci e ombre”, una strada disseminata da eventi “significativi, belli, dolorosi, scabrosi, incredibili”.

Il percorso nel mondo della danza, seguito senza scorciatoie con l’unico obiettivo di rimanere fedele a sé stessa, ha innescato una “metamorfosi dolorosa, e al tempo stesso salvifica”, che ha portato la piccola Aurora a diventare l’appassionata professionista di oggi.

L’incontro con l’autrice sarà l’occasione per scoprire le sfumature di questo cammino e di come l’arte sia diventata il motore di una profonda e completa trasformazione.

© Riproduzione riservata
585997

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube