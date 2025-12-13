  • 13 Dicembre 2025 -
  
Politica | Vittoria

Centro diabetologia Vittoria, Piccitto: “Dopo due mesi dalla visita di Drago nessun segnale tangibile”

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 13 dicembre 2025 – “A distanza di due mesi dalla visita del direttore generale dell’ASP, Pino Drago, presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Vittoria, in occasione della consegna delle bambole Barbie ai piccoli pazienti ricoverati con diabete, nessuna azione, nemmeno temporanea, è stata portata avanti dall’Azienda per supportare il centro satellite. Tutto è infatti bloccato in attesa dell’approvazione della nuova rete ospedaliera, un iter che si dipanerà per moltissimi mesi ed il cui esito positivo non è affatto scontato. Non è possibile pensare di non adottare alcun provvedimento per dotare l’equipe di uno psicologo e di un dietista, figure fondamentali per l’approccio multidisciplinare che sta alla base della gestione del Diabete di tipo 1 nei bambini. Decine di famiglie della nostra provincia hanno la necessità ed il diritto ad una assistenza adeguata e specialistica che richiede del personale dedicato al centro, soprattutto in considerazione del fatto che nel corso del prossimo anno il centro di Vittoria sarà chiamato a collaborare con il centro di Catania per eseguire lo screening previsto dalla legge 130 e dovrà prendersi carico dei casi positivi ai test”.

Lo dichiara il coordinatore provinciale del M5S di Ragusa, Federico Piccitto, anche alla luce della prossima discussione, in Parlamento, del decreto attuativo che definisce gli screening per il Diabete di tipo 1 e la Celiachia nella popolazione pediatrica in attuazione della legge 130 del 2023.

“Il decreto attuativo è già stato approvato lo scorso 6 novembre in conferenza Stato-Regioni e all’inizio del prossimo anno sarà al vaglio delle commissioni Sanità di Camera e Senato – spiega Piccitto – Una volta approvato, si passerà alla fase operativa che coinvolgerà sia i centri di diabetologia pediatrica delle varie regioni che dovranno fare gli screening che i pediatri di libera scelta. Si tratta di una attività fondamentale per la quale occorre investire risorse, non si può continuare a far finta che il centro satellite di Vittoria non esista o che possa essere gestito sulla base delle disponibilità e della generosità del personale. Per quanto ci riguarda, abbiamo già presentato emendamenti in finanziaria per sostenere tutti i centri di diabetologia della Regione e altri se ne presenteranno in Senato in sede di conversione del decreto per prevedere somme a livello nazionale per il potenziamento dei centri nel sud Italia. Nell’attesa che queste misure strutturali vengano approvate e ci sia convergenza anche delle altre forze politiche su una tematica così delicata e importante, reiteriamo la nostra richiesta all’ASP perché faccia subito concretamente qualcosa per sostenere il centro di Vittoria con l’assegnazione temporanea delle figure mancanti. In mancanza di segnali concreti siamo pronti alla mobilitazione, insieme alle famiglie dei bambini che non vogliono recarsi a Catania o in altri centri per godere dell’assistenza e dell’aiuto che è previsto possano già avere a Vittoria”.

© Riproduzione riservata
586001

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

