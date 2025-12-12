Pronto Soccorso ASP Ragusa, FIALS: “Avviare subito le trattative per l’indennità”

RAGUSA, 12 Dicembre 2025 – La Segreteria Provinciale della FIALS ha messo sotto pressione i vertici dell’ASP di Ragusa, chiedendo l’immediato avvio delle negoziazioni per la ripartizione dell’Indennità di Pronto Soccorso destinata al personale medico e del comparto. La richiesta è contenuta in una comunicazione ufficiale indirizzata ai Direttori delle Risorse Umane e del Trattamento Economico.

L’Indennità è un riconoscimento economico previsto dalla Legge per compensare le particolari e gravose condizioni di lavoro a cui è sottoposto il personale operante nelle aree di emergenza.

L’organizzazione sindacale ha richiamato l’attenzione sui recenti stanziamenti nazionali:

• L’indennità è stata istituita inizialmente con la Legge di Bilancio 2022 (90 milioni di euro annui).

• È stata potenziata dalla Legge di Bilancio 2023 con un ulteriore incremento di 200 milioni di euro annui a partire dal 1° gennaio 2024.

• Di questi, 60 milioni sono destinati alla dirigenza medica e 140 milioni al personale del comparto.

Il sindacato sottolinea che, in seguito all’emanazione del Decreto n. 20 del 13 gennaio 2025, che ha ripartito le risorse a livello regionale, l’ASP di Ragusa ha ora la disponibilità finanziaria necessaria per procedere.

Salva