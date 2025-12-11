Furti con “spaccata” a Vittoria e Comiso. Tre indagati colpiti da misure cautelari

COMISO/VITTORIA, 11 Dicembre 2025 – – La risposta delle forze dell’ordine e della Procura di Ragusa contro una serie di furti che avevano destato allarme sociale tra Vittoria e Comiso è culminata nell’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare a carico di tre soggetti.

Gli agenti dei Commissariati P.S. di Vittoria e Comiso, in collaborazione con i militari della Compagnia Carabinieri di Vittoria, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

I tre soggetti coinvolti, tutti residenti a Vittoria e di età compresa tra i 34, i 40 e i 43 anni, sono indagati per il reato di furto aggravato in concorso.

A loro carico viene contestata una serie di colpi avvenuti tra Dicembre 2024 e Gennaio 2025 ai danni di diversi esercizi commerciali nei comuni di Vittoria e Comiso. La tecnica utilizzata era particolarmente violenta: i furti venivano effettuati mediante effrazione delle vetrate (la cosiddetta “spaccata”) con l’utilizzo di autovetture, anch’esse risultate provento di furto da parte degli stessi indagati.

La commissione di questi fatti delittuosi aveva ingenerato un notevole allarme sociale tra le comunità locali. A seguito degli eventi, sono state avviate specifiche e congiunte indagini da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Ragusa, la “meticolosa attività di ricerca degli elementi indiziari” ha permesso di ricostruire l’intera sequenza dei fatti e di individuare i presunti autori.

Nei confronti dei tre indagati è stato eseguito il provvedimento cautelare, che prevede misure differenti a seconda della posizione: un indagato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; un .secondo indagato ha ricevuto l’obbligo di dimora nel comune di Vittoria; al terzo è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

