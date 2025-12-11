  • 11 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Dicembre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Furti con “spaccata” a Vittoria e Comiso. Tre indagati colpiti da misure cautelari

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO/VITTORIA, 11 Dicembre 2025 –  – La risposta delle forze dell’ordine e della Procura di Ragusa contro una serie di furti che avevano destato allarme sociale tra Vittoria e Comiso è culminata nell’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare a carico di tre soggetti.

Gli agenti dei Commissariati P.S. di Vittoria e Comiso, in collaborazione con i militari della Compagnia Carabinieri di Vittoria, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

I tre soggetti coinvolti, tutti residenti a Vittoria e di età compresa tra i 34, i 40 e i 43 anni, sono indagati per il reato di furto aggravato in concorso.

A loro carico viene contestata una serie di colpi avvenuti tra Dicembre 2024 e Gennaio 2025 ai danni di diversi esercizi commerciali nei comuni di Vittoria e Comiso. La tecnica utilizzata era particolarmente violenta: i furti venivano effettuati mediante effrazione delle vetrate (la cosiddetta “spaccata”) con l’utilizzo di autovetture, anch’esse risultate provento di furto da parte degli stessi indagati.

La commissione di questi fatti delittuosi aveva ingenerato un notevole allarme sociale tra le comunità locali. A seguito degli eventi, sono state avviate specifiche e congiunte indagini da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Ragusa, la “meticolosa attività di ricerca degli elementi indiziari” ha permesso di ricostruire l’intera sequenza dei fatti e di individuare i presunti autori.

Nei confronti dei tre indagati è stato eseguito il provvedimento cautelare, che prevede misure differenti a seconda della posizione: un indagato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; un .secondo indagato ha ricevuto l’obbligo di dimora nel comune di Vittoria; al terzo è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

585726
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube