Modica | Ragusa | Sindacale | Vittoria

CGIL Ragusa. Solidarietà e apprezzamento per Forze dell’Ordine e Procura dopo i fatti di Modica e Vittoria

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 11 Dicembre 2025 – Il Segretario Generale della CGIL di Ragusa, Giuseppe Rocuzzo, ha espresso pubblicamente la “profonda solidarietà e apprezzamento” del sindacato nei confronti delle Forze dell’Ordine e della Procura della Repubblica. La gratitudine è rivolta in particolare alla “tempestività e l’efficacia” dimostrate nelle recenti operazioni che hanno portato all’individuazione e al fermo dei presunti responsabili dei gravi fatti di cronaca avvenuti a Modica e Vittoria.

Rocuzzo ha voluto ringraziare tutti gli operatori della sicurezza “per l’impegno, la professionalità e il coraggio” con cui affrontano quotidianamente situazioni complesse, nonostante un quadro di “forti carenze di personale e risorse”.

“Le indagini condotte in tempi rapidi, sia per l’atto intimidatorio contro la Guardia di Finanza di Modica sia per il rapimento del giovane a Vittoria, testimoniano una risposta dello Stato pronta e determinata, che restituisce fiducia ai cittadini e riafferma i valori della legalità,” ha dichiarato il Segretario Generale Rocuzzo.

© Riproduzione riservata

