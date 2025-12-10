  • 10 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria: si presenta sotto casa dell’ex moglie armato di pistola, arrestato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 10 Dicembre 2025 – Intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria che hanno tratto in arresto un giovane di 22 anni, residente in città, per gravi reati. Il giovane è stato bloccato in flagranza mentre si trovava sotto l’abitazione dell’ex moglie, contravvenendo a un divieto di avvicinamento e in possesso di un’arma da fuoco clandestina.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. L’equipaggio di una volante è intervenuto presso l’abitazione della donna dopo che quest’ultima aveva segnalato al 112 la presenza, sotto casa, dell’ex marito che insisteva per incontrarla per “discutere di questioni familiari”.

Nei giorni scorsi, all’uomo era stato notificato un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che gli imponeva l’allontanamento dalla casa familiare e, soprattutto, la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex moglie e dalla figlia minore, mantenendo una distanza di almeno 500 metri.

Nonostante il provvedimento avesse spinto la donna a rifugiarsi presso l’abitazione dei genitori, l’ex marito si è recato sul posto. Dopo aver tentato inutilmente di contattare l’ex suocero al telefono, e a seguito del rifiuto della donna di incontrarlo, l’uomo ha iniziato a cercare di attirare la sua attenzione con grida e urla, violando apertamente il divieto.

Gli agenti della volante, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo, che appariva in stato di forte agitazione. La successiva perquisizione personale ha portato a una scoperta allarmante: nascosta nella cinta dei pantaloni, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica completa di serbatoio con sei cartucce.

Ulteriori 15 cartucce sono state trovate occultate nella tasca della sua giacca.

Il 22enne è stato immediatamente arrestato per porto e detenzione illegale di arma da fuoco clandestina, detenzione illegale di munizioni e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

585690
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube