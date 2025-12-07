Eccellenza, B. Modica inarrestabile! Poker e vetta mantenuta contro la Gioiosa

MODICA 5

GIOIESE 1

Modica, 07 Dicembre 2025 – Una ripresa spettacolare consegna tre punti d’oro al Modica Calcio che, sul campo amico del “Pietro Scollo”, ha travolto la Gioiosa con un netto 5-1. La vittoria, sebbene difficile da sbloccare nei primi 45 minuti, conferma l’eccellente stato di forma dei rossoblù di mister Filippo Raciti, che mantengono saldamente la vetta della classifica in coabitazione con l’Avola.

La partita è iniziata subito su ritmi alti. Gli ospiti hanno trovato il vantaggio al 9′ minuto con Vignone, che ha capitalizzato un’azione ben orchestrata. Sembrava l’inizio di una gara in discesa per il Modica che, però, ha dimostrato grande reazione e compattezza difensiva. L’episodio chiave del primo tempo è arrivato poco dopo, quando i locali hanno ottenuto un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Belluso.

La rete del pari ha ristabilito l’equilibrio e il primo tempo si è concluso sull’1-1, con la Gioiese brava a contenere le iniziative offensive del Modica.

Negli spogliatoi, mister Raciti deve aver toccato le corde giuste, perché nella ripresa è scesa in campo una squadra completamente trasformata, determinata a imporre la propria superiorità tecnica.

Il Modica è salito in cattedra e il vantaggio è arrivato grazie al caparbio Sessa, che ha riportato in vantaggio i rossoblù. A questo punto, la Gioiosa ha ceduto sotto la pressione asfissiante e l’onda d’urto del Modica è diventata incontenibile.

Il mattatore della ripresa è stato Bonanno, autore di una strepitosa doppietta che ha scavato un solco incolmabile tra le due squadre. A fissare il risultato finale sul 5-1 ci ha pensato Savasta con una rete nel finale, suggellando una prestazione corale e convincente.

I tre punti consentono ai ragazzi di Raciti di blindare il primo posto in classifica, tenendo il passo dell’Avola e lanciando un chiaro segnale alle inseguitrici: il Modica non ha intenzione di rallentare la sua marcia verso gli obiettivi stagionali.

RISULTATI 13^ GIORNATA

Mazzarrone – Messana 0 – 0

Leonfortese – Palazzolo 0 – 2

Modica – Gioiosa 5 – 1

Acquadolcese – Leonzio 1 – 2

Vittoria – Atl. Catania 4 – 0

