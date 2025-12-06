Voce Modicana a Milano: Pippo Puma tra arte e poesia al Museo “Alda Merini”

Milano, 06 Dicembre 2025 – Un ponte ideale tra la Sicilia e il capoluogo lombardo è stato creato ieri sera presso il suggestivo “Museo Spazio Alda Merini”, per un appuntamento culturale di grande rilievo dedicato all’arte e alla poetica contemporanea.

L’evento ha celebrato la presentazione di un originale calendario artistico bilingue 2026, frutto dell’incontro creativo tra il Maestro Lorenzo Maria Bottari e il poeta Guido Oldani. Ogni mese del calendario abbina un quadro originale di Bottari, che raffigura il poeta, a una poesia selezionata di Oldani.

A dare voce ai versi del calendario sono stati sei poeti di spicco dell’area lombarda, tra cui figurava il nome del poeta modicano Pippo Puma. Insieme a lui, hanno partecipato alle letture Nunzio Buono, Dario Dioli, Luciano Calabresi, Donatella Massimilla e lo stesso Maestro Lorenzo Maria Bottari, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e multiforme.

La presenza di Pippo Puma sottolinea l’importanza del legame tra la città di Modica e l’artista Lorenzo Maria Bottari, noto per le sue incursioni nell’arte iblea. Bottari, infatti, artista internazionale nato a Palermo, è conosciuto nel Modicano poiché le sue pitture ispirate dalla poesia del poeta Salvatore Quasimodo sono state più volte ospitate nella casa natale del Premio Nobel.

Al centro della serata anche la poetica di Guido Oldani, nato a Melegnano (MI), noto scrittore e ideatore, nel 2010, del movimento del Realismo Terminale. Questa corrente propone una visione della poesia in cui la natura si fa sempre più simile agli oggetti, un tema che Oldani ha portato fino alla sua candidatura al Premio Nobel per la Letteratura.

L’evento è stato un successo, celebrando e promuovendo aspetti artistici unici, con l’obiettivo di unire l’arte pittorica e la poesia in una narrazione visiva e in momenti di riflessione sulla poetica contemporanea e comunicativa, come il Maestro Bottari ha già realizzato in diverse occasioni con altri noti poeti.

