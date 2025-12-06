Petizione. I Modicani vogliono salvare il Quartiere Sorda dalla cementificazione

Modica, 6/12/2025 – Si allunga ogni giorno la lista dei modicani che aderiscono alla petizione per estendere i vincoli di tutela ai beni storici della Sorda e ai relativi giardini, vittime della cementificazione selvaggia che ha già cancellato gran parte del patrimonio storico edilizio e paesaggistico del quartiere.

La petizione è il risultato del lavoro di mappatura “Non c’è peggior Sorda di chi vuol costruire” presentato pubblicamente lo scorso ottobre da ModicAltra alla soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, alle istituzioni locali e ai cittadini: 70 ville storiche su 78 e 101 case rurali su 112 corrono il rischio di demolizione perché ricadono in ambiti di piano regolatore generale che lo consentono.

Domenica 7 dicembre, un apposito punto di raccolta firme sarà allestito a Suolo Urbano, il consueto evento di incontro tra agricoltori artigiani e cittadini a Villa Silla: qui sarà possibile raccogliere informazioni e consultare le gigantografie con dati, mappe e individuazione delle aree di maggiore impatto costruttivo.

La raccolta firme cartacea, i cui primi firmatari, ricordiamo, sono stati stati il soprintendente dei Beni Culturali di Ragusa, Antonino De Marco, il sindaco di Modica Maria Monisteri e gli assessori Cannizzaro, Antoci e Drago (Ecologia, Urbanistica e Lavori Pubblici), resta attiva sempre anche nei seguenti punti sparsi per Modica (la lista è in continuo aggiornamento):

Modica Bassa:

Libreria Zazie

La Bottega – Casa Don Puglisi

Libreria Mondadori

Martin Café

Tabacchi Profetto

Modica Sorda:

Cantine Frasca

Convivio pizzeria

Mail Boxes Etc

Modica Alta:

Bann Pane libero

– Nuovo Cineteatro Aurora

IL PUNTO FIRMA ONLINE

Per chi vuole firmare invece in forma digitale, la petizione è disponibile anche online, sulla piattaforma Change.org con il titolo “Estensione dei vincoli di tutela alle ville storiche della Sorda e ai relativi giardini”.

Il report “Non c’è peggior Sorda di chi vuol costruire”, con mappe e dati, è liberamente consultabile da tutti sul sito modicaltra.it, alla voce Progetti.

Altre presentazioni pubbliche del progetto sono in programma e saranno comunicate sui canali social di ModicAltra.

In virtù della propria missione, costruire un processo inclusivo di cittadinanza attiva sul territorio di Modica, ModicAltra è appena entrata a far parte del Movimento regionale per il Diritto a Restare firmando il “Patto per restare”. L’iniziativa è frutto di un percorso di tre anni promosso dal Centro Studi Giuseppe Gatì, nato dal progetto “Questa è la mia terra”, che dal 2022 riunisce associazioni, spazi culturali, cooperative, festival, gruppi studenteschi e reti civiche impegnate, ciascuna nel proprio territorio, in progetti di rigenerazione sociale, culturale ed economica.